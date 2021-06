Har skutt hull i gassflaskene på Ågotnes-basen

En skarpskytter har skutt hull på flaskene med acetylengass som tok fyr på Coast Center Base i Ågotnes i Øygarden lørdag. Det melder politiet.

Rundt klokken 20 skriver politiet på meldingsnettstedet Twitter at de er ferdige på stedet og at brannvesenet vil være på stedet til brannen og eksplosjonsfaren er over.

Det blir samtidig opprettet sak på brannen. Området er sikret av Coast Center Base, skriver politiet.

Det var klokken 16.25 lørdag at det ble meldt om brann i flasker med acetylengass på kaia på Coast Center Base i Øygarden kommune.

Som følge av brannen ble det opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt brannstedet på grunn av eksplosjonsfare.

– Skarpskytteren til politiet har begynt å skyte mot flaskene. Totalt er det 16 flasker, vil ta litt tid å bli ferdig på grunn av skarpskytterfaglige vurderinger på sikt og vinkel, i samspill med brannfaglige vurderinger på temperatur, vindretning, utflamming med videre, skrev Vest politidistrikt på Twitter klokken 18.57 lørdag kveld.

Målet med å skyte hull i flaskene var å få ned trykket og at brannen skal brenne ut fortere.

– Ikke fare for allmennheten

Vest politidistrikt skrev i en pressemelding klokken 18.13 at ingen var skadd og at ingen bolighus var evakuert.

– Det er ikke fare for allmennheten. Brannen er på inngjerdet industriområde, skrev politiet.

Brannvesenet hadde også drone på stedet.

Mannskapet som befant seg på skipet «North Sea Giant», som ligger tett ved der gassflaskene brenner, måtte holde seg om bord i skipet, ifølge Bergens Tidende og Bergensavisen.

Coast Center Base i Ågotnes driver blant annet med vedlikehold av rigger og fartøy.

Arbeider i en båt

– Jeg er ikke til stede nå, men har fått opplysninger om at politiet har ledelsen på dette og har evakuert alle i 300 meters omkrets på grunn av eksplosjonsfare, sa konsernsjef Øyvind Langedal ved Coast Center Base på Ågotnes til E24 lørdag ettermiddag.

– Brannen er inne ved en av kaiene. Det er et stykke unna bygningsmassen, så vidt jeg forstår, legger han til.

Den siste uken har Sotra og Ågotnes vært rammet av omfattende skogbranner, men disse har ingen sammenheng med brannen på Coast Center Base.

– Denne brannen har ikke sammenheng med de andre brannene på Ågotnes. Det var arbeider om bord i en båt, og så har de hatt sveiseutstyr og flasker på en kai, og det skal være der brannen startet. Jeg har ikke detaljene nå, sier Langedal.