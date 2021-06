Vår Energi: Funn av olje og gass i Balder-området

Vår Energi, der Stavanger-baserte Hitecvision er på eiersiden, har gjort et funn i Nordsjøen.

FUNN: Her fra Vår Energis Oslo-kontor.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Vår Energi bekrefter funn av olje og gass i letebrønnene King og Prince i Balder-området i sørlige Nordsjøen, hvor foreløpige estimater viser volumer på 60-135 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Det fremgår av en melding fra Vår Energi mandag.

Sjef for feltutvikling og prosjekter i Vår Energi, Bjørn Thore Ribesen.

Ifølge Oljedirektoratet er brønnene boret om lag 6 kilometer nord for Balderfeltet i midtre Nordsjøen, 165 kilometer vest for Haugesund.

Rettighetshaverne Vår Energi med 90 prosent og Mime Petroleum med 10 prosent anser funnene som kommersielle, og vil vurdere tilknytning til eksisterende infrastruktur i Balder-området. Vår Energi opplyser at de allerede er i gang med feltutviklingsarbeidet for King og Prince-funnene, hvor målet er å redusere tiden fra funn til produksjon så mye som mulig.

– Funnene passer godt inn i vår plan for videreutviklingen av Balder-området som et kjerneområde for Vår Energi. Funnene vil kunne sikre framtidig verdiskaping, forklarer sjef for feltutvikling og prosjekter i Vår Energi, Bjørn Thore Ribesen.

Vår Energi eies av Roma-baserte Eni, som har 69,85 prosent, og det Stavanger-baserte investeringsselskapet Hitecvision med 30,15 prosent.