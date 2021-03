Equinor-sjefen må møte hos tilsynssjefen

Mangel på etterlevelse av regelverket gjør at konsernsjef Anders Opedal skal i møte hos Petroleumstilsynet over påske.

Petroleumsdirektør Anne Myhrvold har bedt konsernsjef Anders Opedal om et møte. Vis mer byoutline Johansen, Carina / NTB scanpix

Fredag ga Petroleumstilsynet Equinor pålegg om å ordne opp i overtidsbruken på plattformen. Nå er konsernsjef Anders Opedal innkalt til møte med tilsynsdirektør Anne Myhrvold 8. april.

– Pålegget er ikke det konkrete utgangspunktet for møtet, men vil nok være et eksempel. Møtet handler om totaliteten i situasjonen og de alvorlige hendelsene som har vært med for eksempel branner på landanlegg. Så vil møtet også omhandle mangel på etterlevelse av regelverket hos Equinor, sier talsperson Øyvind Midttun hos Petroleumstilsynet til Aftenbladet.

Fra begge parter møter flere fra toppledelsen.

– Mangel på etterlevelse?

– Ja, basert på det vi finner i våre tilsynsaktiviteter og granskninger. Det er et gap mellom det ledelsen i selskapet uttrykker at den forventer og det som faktisk avdekkes i tilsyn. Møtet er for å diskutere relevante forhold knyttet til dette og for å uttrykke alvoret i situasjonen, sier Midttun.

Han understreker at Opedal ikke er «kalt inn på teppet» hos tilsynsdirektøren.

– At vi har møter med selskapene på toppnivå er ikke uvanlig. For oss er det viktig å diskutere relevante forhold og høre på selskapene, sier han.

Hos Equinor har konsernsjef Anders Opedal lansert et arbeid for å bedre sikkerheten i selskapet. Han ga da uttrykk for at han ikke var fornøyd.

Talsperson Morten Eek viser til at det er sentralt for dem å være i tett dialog med Petroleumstilsynet.

– Vi bidrar gjerne til å utdype rundt flere tema rundt sikkerhet og hva vi gjør der, både på land og på sokkelen, sier Eek.

