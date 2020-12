Rydder opp etter ni dødsulykker på 12 år

Etter ni dødsulykker på 12 år ser det nå ut til at dykking innaskjærs blir lagt inn under arbeidsmiljøloven.

Innaskjærs yrkesdykking kommer inn under arbeidsmiljøloven (illustrasjonsfoto). Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

– Dykking er et yrke med stor risiko for ulykker, og det gjør inntrykk å høre dykkernes erfaringer. Med dette forslaget får de bedre arbeidsvilkår, og et helhetlig dykketilsyn i regi av Arbeidstilsynet. Det har de også selv bedt om i et opprop levert til departementet tidligere i høst, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i forbindelse med at regjeringen la fram forslaget like før jul.

Forslaget er i så måte i tråd med yrkesdykkere innaskjærs og det fagforbundet Industri Energi har arbeidet for i en årrekke.

Henger etter

Innaskjærs dykking har ikke hatt den lovmessige reguleringer som dykking fra skip – eller såkalt offshoredykking – har hatt.

I 1977 ble arbeidsmiljøloven innført på faste oljeinstallasjoner på norsk sokkel. Men ikke på flyterigger. Dette skjedde først gjennom arbeidet til Bull-utvalget i 1989 og trådte i kraft i 1993.

For petroleumsdykking ble det ytterligere trenering, og først i den såkalte SAM-forskriften, fastsatt av Oljedirektoratet den 8. mars 1995, ble arbeidsmiljøloven fullt ut gitt anvendelse for dykking i Nordsjøen. Innen den tid hadde en rekke petroleumsdykkere fått fysiske og psykiske skader av arbeidslivet under vann.

I februar 2016 skjedde det en dødsulykke i forbindelse med dykkerarbeid i Ølensvåg i Vindafjord. Dette bildet ble tatt i mars 2016. Vis mer byoutline Elisabeth Seglem

Skader har også vært forbundet med innaskjærs dykking. Og det er nettopp de negative erfaringene med den uregulerte petroleumsdykkingen som har banet vei for at blant annet Industri Energi har jobbet for å få på plass ordnede arbeidsforhold også for innaskjærs dykking. Dette er for eksempel aktuelt ved oppdrettsanlegg, dykking etter skjell eller dykking ved oljeinstallasjoner som ligger ved land for vedlikehold.

Ifølge Industri Energi skjedde det i perioden 2004 og 2016 ni dødsulykker i bransjen. En gjennomgang Industri Energi gjorde i 2018 viste at hele 57 prosent av dykkerne hadde vært i alvorlige situasjoner der de har fryktet for eget liv. Mens 92 prosent oppga at de hadde hørt andre dykkere fortelle om situasjoner der de fryktet for liv og helse.

Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi er fornøyd med at arbeidsmiljøloven skal gjelde for dykking innaskjærs. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Fornøyd med gjennomslag

Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi er svært fornøyd med at regjeringen nå foreslår å utvide arbeidsmiljøloven.

– Industri Energi har i flere år kjempet for dette, og det er svært gledelig at regjeringen nå foreslår å utvide arbeidsmiljøloven til å gjelde for alle yrkesdykkere, med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet. Dette er en seier for dykkerne, og endelig får yrkesdykkerne det vernet de fortjener, sier Ommund Stokka til egne nettsider.

Regjeringen foreslår i lovproposisjonen at alle yrkesdykkere skal være vernet av arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at også dykkere som arbeider fra skip vil være omfattet, og at kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet får en klar forankring i arbeidsmiljøloven.

Selv er dykker og tillitsvalgt Daniel Pilskog for Industri Energi i dykkerfirmaet Abyss, fornøyd og mener dette vil styrke de seriøse aktørene i bransjen og trygge dykkerne.

– Dette vil sikre oss dykkere ordnede forhold og en sikrere arbeidshverdag, i et risikofylt yrke. Nå må arbeidsgiverne konkurrere på kvalitet, som ikke går ut over sikkerheten. Det vil styrke de seriøse bedriftene, sier Pilskog i en uttalelse til Industri Energis nettsider.