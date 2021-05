200 oljejobber kan ryke når oljerigg går i opplag

Etter at «West Mira» ikke fikk fornyet tillit av WinthershallDea kjemper nå fagforeningen i Seadrill for at flest mulig oljearbeidere får fortsette i oljejobben sin.

200 oljearbeidere på «West Mira» kan miste jobben. Vis mer byoutline Seadrill

– Vi kjemper det vi kan for å unngå nedbemanninger, sier Kenneth Drageide, leder i Offshoreforeningen i Seadrill.

Etter flere hendelser med «West Mira» ble det nylig klart at WintershallDea ikke forlenger kontrakten med riggen. «West Mira» eies av selskapet Northern Ocean, mens de ansatte om bord tilhører Seadrill. Begge selskapene er under konglomeratet til John Fredriksen-gruppen.

Kjemper for å beholde flest mulig

For de 200 oljearbeiderne som har gått i rotasjon på «West Mira» er framtiden nå usikker. Drageide håper i det lengste på at riggen blir lagt i varmt opplag, da vil den trenge en god del oljearbeidere for å holde hjulene delvis i gang. Går riggen derimot i kaldt opplag, er situasjonen langt mer alvorlig vil kreve mye mindre mannskap på riggen.

– Vi håper at vi skal kunne beholde en god del ansatte dersom riggen går i varmt opplag, samtidig som vi får overført personell til andre rigger, sier Drageide.

Kenneth Drageide, leder i Offshoreforeningen i Seadrill. Vis mer byoutline Atle Espen Helgesen/Industri Energi

– Samlet vurdering

Det er altså WintershallDea som nå har falt ned på at selskapet ikke skal bruke «West Mira» mer på Nova-feltet.

– «West Mira» er ferdig på Nova, og etter undersøkelser og etter en samlet vurdering har vi bestemt oss for å avslutte kontrakten med «West Mira». Samtidig henter vi nå inn en annen rigg for å fortsette borearbeidet på Nova. Feltet er i rute, og vi starter opp produksjon andre halvdel av 2022, sier pressekontakt Kjetil Hjertvik i WintershallDea til Aftenbladet.

– Hvorfor sier dere opp avtalen med «West Mira» og henter inn en annen rigg?

– Her må jeg bare vise til det jeg har sagt. Det er etter en samlet vurdering at vi ikke forlenger avtalen med «West Mira», sier Hjertvik.

Pressekontakt Kjetil Hjertvik i WintershallDea. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Alvorlig hendelse

Den 19. mars hadde riggen «West Mira» en alvorlig hendelse da på Nova-feltet i Nordsjøen. Under senking av et undervanns ventiltre, såkalt juletre, røyk vaieren da juletreet var fem meter under havoverflaten. Dette førte til at juletreet sank til havbunnen på 368 meters dyp. Ingen personer ble skadet.

Siden starten av 2020 har det dermed vært fem hendelser som er blitt karakterisert som alvorlige på «West Mira». I et tilsyn som ble utført i februar og offentliggjort i forrige uke, fant Petroleumstilsynet fem avvik. Tilsynet skrev blant annet:

«Selskapet sin SUT-søknad har hatt feilaktige opplysninger om innretningens tekniske tilstand. Seadrill hadde ikke en systematisk tilnærming til registrering og oppfølging av avvik fra krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning.»

En SUT-søknad, er en søknad til Petroleumstilsynet hvor selskapet i praksis ber Petroleumstilsynet gi grønt lys for at en flyttbar innretning kan delta på norsk sokkel.

– Fortsatt behov for rigger

– Anser dere det som en straff for hendelsen med juletreet at dere ikke får forlenget avtale med WinterhshallDea?

– Det har jeg ingen kommentar til. Men det er klart at dette er ingen god situasjon for vårt selskap og de ansatte, sier Drageide.

– Hvordan vurderer du situasjonen i riggmarkedet for nye oppdrag for «West Mira»?

– Det er behov for topp moderne borerigger slik som «West Mira». Vi håper nå at vi får brukt nødvendig tid til vedlikehold og ha riggen varm og klar for nye oppdrag snarlig, sier Drageide.

