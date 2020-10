Regjeringen sier nei til å føre olje i land i Finnmark

Det blir ingen oljebase på Veidnes i Nordkapp kommune, om Stortinget følger rådet til olje- og energiminister Tina Bru (H). I statsbudsjettet fraråder hun Stortinget å gå videre med prosjektet.

NEI TIL OLJE I LAND: Olje- og energiminister Tine Bru sier at oljeterminalen på Veidnes ikke blir lønnsom. Hun fraråder Stortinget å gå videre med planen. Vis mer byoutline Frode Hansen

Publisert: Publisert: 7. oktober 2020 08:48

– Vi klarer ikke å regne det hjem. Det er verken politisk, økonomisk eller juridisk løsbart, sier Tina Bru til VG, via sin statssekretær Tony Tiller (H).

Før sommeren ba Stortinget om at regjeringen måtte finne en løsning for å sikre føring av olje til land i Finnmark fra det store oljefunnet på Johan Castberg-feltet utenfor kysten av Finnmark.

Ap og Sp presset hardt på for å få en oljebase på Veidnes inn i det nye oljeskatteregimet som gjelder nå under corona-krisen, for å holde oljeaktiviteten oppe.

Før sommeren fikk de regjeringspartiene med på at Veidnes skulle være en del av forliket om olje-krisepakken: Regjeringen ble pålagt av Stortinget å «legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler».

Basen er kostnadsberegnet til 2–3 milliarder kroner, og ville gitt 30 til 50 arbeidsplasser på land.

Ikke lønnsomt

Men ifølge olje- og energiministeren er det totalt ulønnsomt. Negativ samfunnsmessig kostnad er beregnet til 3.6 milliarder kroner.

– Det er rett og slett ikke lønnsomt. Eierne sa nei til ilandføring i 2019. En eventuell løsning ville da vært at staten tok et direkte ansvar, men det ville være å regne som ren statsstøtte og ESA ville neppe si ja til det, legger Tiller til.

Ap: Regjeringen er bundet

I juni var Ap-nestleder Hadia Tajik krystallklar om at Veidnes i Nordkapp kommune skulle få en oljeterminal med investeringer på omlag tre milliarder kroner:

– Nå har vi fått bundet regjeringen og Frp til masten på at oljen fra Barentshavet skal i land, sa Tajik til E24.

– Det er uheldig at det er skapt forventninger som ikke kan innfris. Det må flere ta ansvaret for. I denne siste runden er det Ap og Sp som må ta det ansvaret, sier Tony Tiller.

Frederic Hauge i Bellona jubler over beslutningen. Han sendte tirsdag et brev til statsminister Erna Solberg (H) og ba henne stoppe planene om oljeterminal på Veidnes:

- Det gir meg litt håp for at politikken fungerer, sier Hauge til VG onsdag morgen.

Bellona argumenterte med at at dette må være «tidenes mest meningsløse politiske olje-vedtak».