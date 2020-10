Ptil slår alarm etter dramatisk utvikling: Rekordmange alvorlige hendelser i 2020

Antallet alvorlige hendelser i norsk petroleumsvirksomhet er firedoblet på to år. Tillitsvalgt i Equinor reagerer sterkt.

I slutten av september begynte det å brenne på Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Saken granskes nå av Equinor, Petroleumstilsynet og politiet.

Publisert: Oppdatert: 14. oktober 2020 09:27 , Publisert: 14. oktober 2020 09:00

Så langt i år har Petroleumstilsynet (Ptil) startet 11 granskinger av alvorlige hendelser.

Det er historisk mange.

I tillegg har de, ved utgangen av september, fått inn varsel om over 50 alvorlige hendelser. Det er dobbelt så mange som i samme periode i 2019. Mengden er firedoblet siden 2018.

Det får Ptil til å slå alarm. De kaller utviklingen urovekkende.

– Det bekymrer, sier Anne Myhrvold til Aftenposten/E24. Hun er direktør i Ptil.

Grunn til å si fra

Ptil har selv gjort tellingen de presenterer for Aftenposten/E24.

Vanligvis venter tilsynet til april med å si noe om utviklingen. Da kommer deres årlige, offisielle, kartlegging. Nå er trenden imidlertid så negativ at Ptil rykker ut allerede før hendelsenes alvorlighetsgrad er kvalitetssikret.

– Det er ikke vanlig å gå ut slik vi gjør nå. Summen av det vi ser akkurat nå gir grunnlag for å si fra, sier Myhrvold.

Godtar det ikke

Selskapene er pliktet til å melde fra om ulykker eller omstendigheter som kan føre til ulykker.

– Kan økningen skyldes andre ting? Som økt bevissthet og rapportering?

– Det er for tidlig å si. Tallene er ikke kvalitetssikret. Det er en usikkerhet med tallene. Det er ikke de som sådan, som er viktige. Det er summen av for mange hendelser og behov for å granske.

– Er det ikke da litt prematurt å rope varsko?

– Det er viktig å ikke vente på at flere hendelser skjer. Det har skjedd nok til å gå ut med bekymringen, for å få opp bevisstheten. Vi må snu en negativ trend.

Hun sier Ptil ikke godtar utviklingen.

I slutten av september begynte det å brenne på Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Saken etterforskes nå av Equinor, Ptil og politiet.

Liste over Ptils granskinger i 2020: Equinor/Floatel International – Floatel Endurance. Utilsiktet frakobling av gangbro. Wintershall/Seadrill. West Mira. Utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke. Equinor. Oseberg B. Løftehendelse med personskade. Equinor. Mongstad. Damplekkasje og personskade. Gassco. Kårstø. Lysbue og personskade. Equinor. Statfjord B. Lysbue og personskade. ExxonMobil. Slagentangen. Naftalekkasje. Equinor. Johan Castberg-prosjektet. Valaris. Rowan Stavanger. Utblåsningsventil, del som løsnet. Equinor. Hammerfest LNG. Brann i turbin. Neptune. Gjøa. Brønnkontrollhendelse. Vis mer vg-expand-down

Mener kutt er blant årsakene

Tillitsvalgt Bjørn Asle Teige leder fagforeningen SAFE i Equinor. Han kaller utviklingen «kjempedramatisk».

– Det er alarmerende at dette går feil vei, sier han til Aftenposten/E24.

– En har kuttet og effektivisert. Det har skjedd altfor fort. Da får en ikke oversikt over alt. Vi mener at kuttene er en én av årsakene til utviklingen, legger han til.

– Jeg er overrasket at det øker så fort. Det er vi ikke glad for. Vi ønsker mer innsats på dette. Særlig det forebyggende, sier Teige.

Ifølge Teige har Equinor i snitt én personskade hver dag. Det er én for mye, mener han.

– Utviklingen har vi også diskutert internt, legger han til.

Peker på korona

Også olje- og gassnæringen er blitt sterkt påvirket av koronaviruset. Nå lurer Ptil på om pandemien kan ha redusert sikkerheten.

Myhrvold leder også Sikkerhetsforum, som fremmer arbeidet med sikkerhet i næringen. Der sitter både arbeidsgiver og arbeidstager.

Ifølge henne har det kommet signaler om at ulike tiltak mot smittevern preger sikkerheten.

– Selvsagt må pandemien må håndteres. Men jeg er opptatt av at selskapene samtidig forbedrer seg. Akkurat nå, ser vi ikke det, slår hun fast.

I tillegg peker hun på at viruset kan ha forsinket vedlikehold. Det advarer Ptil mot.

– Sikkerhet kommer foran alt

Morten Eek er kommunikasjonssjef i Equinor.

– Sikkerhet er fundamentet for alt vi driver med. Har vi ikke en trygg arbeidsplass, blir alt annet meningsløst. Det kommer foran alt, sier han til Aftenposten/E24.

Han presiserer at de ikke kjenner til Ptils tallgrunnlag.

– Vi kjenner grunnlaget for dårlig til å kommentere det i detalj, sier han.

– Om det er en økt rapportering, så kan det være et tegn på at vi er mer opptatt av å rapportere enn tidligere, sier han.

– Har pandemien påvirket Equinors sikkerhet?

– Håndtering av pandemien har hatt stort fokus. Vi har ikke hatt noen hendelser knyttet til korona, sier Eek.

Videre avviser han Teiges påstander om at kutt har påvirket sikkerheten.

– Det har vi ingen indikasjoner på. Tvert i mot, fordi godt forbedringsarbeid kan bidra til økt sikkerhet og bedre oversikt over oppgaver, legger han til.

– Vi kan aldri lene oss tilbake

Bransjeforeningen Norsk olje og gass sier de må se nærmere på hvilke typer hendelser det er for å slå fast hva trenden er.

– Vi vet det er mye aktivitet og mange prosjekter på norsk sokkel. Aktivitetsnivået kan ha noe å si for økningen, sier Kolbjørn Andreassen. Han er kommunikasjonssjef i foreningen.

– Om det er en negativ utvikling tar vi det på største alvor, legger han til.

Andreassen sier det jobbes seriøst med sikkerhet i hele industrien.

– Samtidig er sikkerhet ferskvare. Vi kan aldri lene oss tilbake og si at innsatsen er god nok. Vi må jobbe kontinuerlig for å forbedre oss.

– Har Teige rett i at kutt har påvirket sikkerheten?

– Vi ingen indikasjoner på at det. Sikkerhet skal ivaretas uansett.