Nok en Equinor-topp går til HitecVision-systemet: Hans Jakob Hegge blir finansdirektør i Moreld

John Knight, Torger Rød og Lars Christian Bacher har allerede gjort det og nå følger Hans Jakob Hegge etter. Listen over Equinor-topper som har meldt overgang til oppkjøpsfondet HitecVisions mange selskaper vokser.

Hans Jakob Hegge har vært både finansdirektør og USA-sjef i Equinor. Nå går han over til Moreld. Vis mer byoutline Brian Cliff Olguin

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Oljeservice- og leverandørkonsernet Moreld, som kontrolleres av det norske oppkjøpsfondet HitecVision, melder at Hans Jakob Hegge er ansatt som ny finansdirektør.

Han erstatter Endre Folge i Moreld, som «har besluttet å forfølge muligheter utenfor Moreld», ifølge en pressemelding.

Gjennom ansettelsen har HitecVision-systemet sikret seg nok en erfaren toppleder fra Equinor.

Hans Jakob Hegge har jobbet i Equinor de siste 25 årene i flere ulike roller. Han var finansdirektør i Equinor fra 2015 til 2018, og gikk deretter over til å lede selskapets mye omtalte USA-virksomhet.

Hegge ble som finansdirektør etterfulgt av Lars Christian Bacher og nå blir de to kollegaer igjen.

I desember ble det nemlig klart at Bacher skulle bli partner i HitecVision. Der jobber også en annen tidligere kollega, John Knight.

Briten var i en årrekke direktør for strategi og forretningsutvikling i Equinor, men meldte overgang til HitecVision der han har vært sentral i selskapets oppbygging av oljevirksomheten på britisk sokkel.

Les også Equinor-topp Torger Rød blir ny konsernsjef i Vår Energi

I tillegg til Bacher og Knight er det også en annen kjent Equinor-profil som har gått til HitecVision-systemet: Torger Rød.

Den tidligere prosjektdirektøren har blitt ansatt som konsernsjef i oljeselskapet Vår Energi, som HitecVision eier sammen med den italienske oljegiganten Eni.

Mens John Knight meldte overgang fra Equinor i 2018, har de andre skiftene skjedd relativt nylig.

Både Bacher, Rød og Hegge har meldt overgang samtidig som Equinor har byttet konsernsjef fra Eldar Sætre til Anders Opedal, og samtidig mens det er satt i gang større endringer i ledergruppene og organiseringen av oljeselskapet.

Les også Hitecvision blar opp nye 5,3 milliarder på britisk sokkel

Skulle selge, ble samlet

At Moreld-konsernet ble til var egentlig en utilsiktet konsekvens av de krevende årene som leverandørindustrien i oljenæringen har vært gjennom siden oljebremsen slo til etter 2014.

HitecVision har i en årrekke gjort god butikk på å kjøpe opp, restrukturere, bygge opp og selge ulike typer virksomheter innen energi, og særlig olje og gass.

HitecVision forsøkte lenge å selge 20 oljeservice- og relaterte selskaper, men fikk aldri den prisen som de ønsket seg.

Fondet valgte i stedet å etablere Moreld, et konsern bestående av selskapene. Samtidig som man har tatt en rekke strukturelle grep i selskapene jobbes det også med å ekspandere inn i nye segmenter, knyttet til blant annet lavkarbonløsninger og fornybar energi.

På den måten har Moreld tatt et lignende grep som Equinor selv har gjort, ved å videreutvikle olje- og gassvirksomheten samtidig som man satser tungt på nye energisegmenter.

– Jeg ser frem til å påta meg rollen som finansdirektør i et av de mest fremoverlente energiselskapene i Norge, med ambisiøse vekstmål og drift på tvers av alle deler av norsk sokkel og det internasjonale markedet, sier Hegge i en uttalelse.

Ifølge Moreld vil tidspunktet for når Hegge starter i jobben bli «annonsert i nær fremtid».

– Jeg er svært glad for at Hans Jakob har takket ja til å bli vår nye finansdirektør. Han har kunnskapen, lederegenskapene og lidenskapen som skal til for å sikre at Moreld når målene sine som en betydelig spiller i den pågående energiomstillingen, sier konsernsjef Geir Austigard i Moreld.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Endre Folge for hans uvurderlige innsats og dedikerte arbeid med å etablere Moreld og jeg ønsker han alt godt i hans videre ferd, fortsetter han.