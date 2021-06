Ferd-selskap satser på flytende havvind-konsept

Selskapet Wind Catching Systems utvikler et «seil» med mange mindre vindturbiner som de håper kan gjøre flytende havvind mer konkurransedyktig, med Ferd og North Energy i ryggen.

Dette turbinkonseptet fra Wind Catching Systems og Aibel skal kunne produsere mer strøm enn tradisjonelle turbiner, mener utviklerne. Men først må teknologien kvalifiseres. Vis mer byoutline Wind Catching Systems

Publisert: Publisert: I dag 16:57

Selskapet Wind Catching Systems har Ferd som største eier, og utvikler en ny type flytende havvindteknologi som de håper skal kunne konkurrere med bunnfaste turbiner og andre flytende konsepter.

– Målsettingen er å gjennomføre den tekniske verifikasjonen i løpet av 2021 og å tilby kommersielle utbyggingsløsninger i 2022, sier investeringsdirektør Erik Bjørstad i Ferd i en melding.

– Wind Catching vil ha et betydelig konkurransefortrinnn mot de konvensjonelle flytende havvind-teknologiene og vi ser store muligheter for norsk leverandør- og eksportindustri, sier Bjørstad.

Konsernsjef Ole Heggheim i selskapet Wind Catching Systems. Vis mer byoutline Wind Catching Systems

Les også Varsler nye planer for norsk leverandørkjempe: Vil ta Aibel på børs

– Fem ganger mer

Wind Catching Systems ble startet i 2017 av Asbjørn Nes, Arthur Kordt og Ole Helgheim. Selskapet utvikler en type seil som består av en rekke mindre turbiner på én megawatt hver, basert på en halvt nedsenkbar plattform.

Kapasiteten i en slik konstruksjon blir langt større enn i tradisjonelle havvindturbiner, mener de.

– Vi får ut fem ganger kraft gjennom dette konseptet mer enn det man kan få med en 15 megawatts turbin, sier konsernsjef Ole Heggheim i Wind Catching Systems til E24.

Ved en årlig full drift på 4.000 timer vil en turbin på 15 megawatt kunne levere 60 gigawattimer (GWh) strøm. Det betyr i så fall at en av Wind Catching Systems’ installasjoner vil kunne levere om lag 300 GWh årlig, alt etter de lokale vindforholdene.

– Det er 117 turbiner på én megawatt installert i dette seilet. Noe av det som skiller det fra tradisjonelle turbiner er at vi kan ta ut veldig mye kraft i sterk vind, sier Heggheim.

– I en tradisjonell turbin begynner produksjonen å flate ut ved en vindstyrke på 11–12 meter per sekund, fordi bladene må vendes. Dette konseptet kan utnytte seg mer av de sterkeste vindene, sier han.

– Hvordan kan en så stor ramme tåle presset?

– Aibel har designet dette ut fra betingelsene i området Utsira Nord. Det er en halvt nedsenkbar struktur som du ikke ser på bildet. Seilet er ganske slankt, og kan designes for alle slags værforhold, så det skal absolutt tåle presset, sier Heggheim.

Hovedleverandør på prosjektet er Ferd-eide Aibel, som Ferd også ønsker å børsnotere. Aibel er fra før leverandør av omformerplattformer til flere havvindprosjekter, inkludert Equinors gigantiske prosjekt Dogger Bank. Wind Catching Systems samarbeider også med Institutt for energiteknikk (IFE).

– Vi har jobbet sammen med Aibel og utviklet dette sammen, og de er en av de viktigste underleverandørene våre, sier Heggheim.

Så stort er «seilet» fra Wind Catching Systems, sammenlignet med Frihetsgudinnen, Eiffeltårnet og et cruiseskip. Vis mer byoutline Wind Catching Systems

Vil bli bedre kjent

Bunnfast havvind krever gjerne en strømpris på mellom 40 og 70 øre kilowattimen for å være lønnsom, mens flytende havvind ifølge regjeringen krever en strømpris på rundt 90 øre kilowattimen. Dersom ny teknologi kan få ned disse kostnadene, vil det kunne gjøre teknologien mer konkurransedyktig.

Kapasiteten på turbinene til havs har økt kraftig fra mellom to og fem megawatt tidlig på 2000-tallet til 15 megawatt som er den største turbinen som testes nå. Det bidrar til å kutte kostnadene og tidsbruken ved installasjon.

Norge har lyst ut to områder for havvind, inkludert Sørlige Nordsjø II hvor det er muligheter for bunnfast havvind og Utsira Nord, hvor det er mer aktuelt med flytende havvind. Wind Catching Systems sier de går ut med dette nå fordi de ønsker å presentere sin løsning for aktører som ønsker å satse på flytende havvind.

– Det er fordi teknologien har kommet dit den er. Vi ser også at flere aktører skal gjøre strategiske valg fremover knyttet til Utsira Nord. Da er det viktig at vår løsning blir enda mer kjent, sier Heggheim.

Wind Catching Systems mener at deres teknologi vil kunne kutte arealbruken for et flytende havvindanlegg med 80 prosent.

– Når tror dere dette konseptet kan bli konkurransedyktig?

– Vi er i et teknologiløp nå, der vi har en god del tester i Milano i andre og tredje kvartal. Vårt mål er å kommersialisere dette i løpet av 2022 eller 2023, slik at vi kan selge et prosjekt. Det er mange utbyggere som har sikret seg områder, og ikke har valgt seg teknologi ennå, sier Heggheim.