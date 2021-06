Petroleumstilsynet legger fram nye Equinor-funn

Granskningen til Petroleumstilsynet etter den svært alvorlige brannen på Equinors metanolanlegg på Tjeldbergodden, er klar.

For mindre enn 20 minutter siden

Artikkelen oppdateres.

Brannen på metanolfabrikken på Tjeldbergodden på Nordmøre 2. desember i fjor kunne endt langt verre enn den gjorde. Bare tilfeldigheter gjorde at hendelsene ikke ga flere omkomne, viste Equinors egen granskingsrapport som ble publisert i begynnelsen av mai.

Torsdag legger Petroleumstilsynet fram sin rapport etter brannen på Tjeldbergodden. Granskningsleder Jorun Bjørvik presenterer funnene tilsynet har gjort.

I slutten av april la tilsynet fram granskningen fra en annen alvorlig Equinor-brann i 2020 – på gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Der konkluderte tilsynet med brannen var en storulykke, med alvorlige avvik.

Tilsynsdirektør Anne Myhrvold legger fram granskningsrapporten etter brannen på Tjeldbergodden torsdag. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

En dampturbin stanset ikke som den skulle, men økte i stedet hastigheten. En kobling mellom turbinen og et gir røyk, og tunge metalldeler ble slynget ut.

Flere deler gikk gjennom taket. Andre deler gikk gjennom en vegg og ble ikke funnet igjen fordi de trolig havnet i sjøen. En av disse gikk i hodehøyde gjennom nettinggjerdet, rundt 85 meter unna. Equinor-granskerne skriver at delene har hatt en hastighet på minst 600 km/t, trolig større, og konkluderer med at utfallet kunne blitt svært alvorlig gitt at folk nylig hadde vært i området hvor delene ble slynget ut.

En av de tunge metalldelene traff en rørlinje med smøreolje og slo hull i denne. Oljen antente og brannen var i gang.

Generatoren på Tjeldbergodden etter brannen. Vis mer byoutline Equinor

Ingen ble skadet på Tjeldbergodden, men Equinors egen granskning konkluderer med at også lekkasje og eksplosjon av gass også kunne gitt flere omkomne.

At turbinen løp løpsk skyldtes en ventil som skulle ha stengt av seg selv. Og hvis dette ikke skjer, skal en annen ordning sørge for å lukke ventilen. Begge disse sviktet.

Equinors granskning viser at avstengingsventilen tilbake i 2004 ble klassifisert som ikke å være sikkerhetskritisk. Dette får så igjen betydning for hvordan ventilen vedlikeholdes.

Etter brannen på Tjeldbergodden har Equinor definert alle slike sikkerhetsventiler som sikkerhetskritiske.

Metanolanlegget på Tjeldbergodden startet produksjonen igjen 20. februar i år.