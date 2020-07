Fant gass- og kondensat nær Kvitebjørnfeltet

Vis mer Ints Kalnins / X02120

Publisert: Publisert: 8. juli 2020 10:31

Oljedirektoratet melder onsdag morgen at Equinor Energy har gjort et gass- og kondensatfunn rundt 17 kilometer sør for Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen.

Foreløpige beregninger viser at funnet er på mellom 3 og 10 millioner standard kubikkmeter, noe som tilsvarer 18,8 og 62,9 millioner fat.

«Rettighetshaverne vil vurdere oppfølging av funnet i en totalvurdering av området», skriver direktoratet i meldingen.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 878, som ble gitt tilbake i TFO2016.

«Brønn 30/2-5 S traff på en gasskolonne på om lag 160 meter i Brentgruppen (Tarbert-, Ness-, Etive-, og Rannochformasjonene), hvorav 60 meter utgjør effektivt sandsteinsreservoar: Nessformasjonen har 30 meter med sandstein av dårlig til moderat reservoarkvalitet, mens i Etiveformasjonen er det 15 meter med sandstein hovedsakelig av moderat kvalitet. Tarbertformasjonen har 10 meter med sandstein av dårlig til moderat reservoarkvalitet, mens i Rannochformasjonen er det 5 meter med sandstein av dårlig kvalitet,» skriver Oljedirektoratet.