Oljeselskap sammen mot brudd på menneskerettigheter

Fire oljeselskap gikk sammen i Norge for å jobbe bedre mot brudd på menneskerettigheter. Nå er resultatet klart.

Forholdene for arbeidere på asiatiske verft har fått kritikk. Nå lanserer Norsk olje og gass en tjeneste hvor leverandørselskap kan bli revidert på overholdelse av menneskerettigheter. Vis mer Pål Christensen

Publisert: Publisert: 30. juni 2020 06:12

Mot slutten av 2018 gikk de fire globale oljeselskapene BP, Total, Shell og Equinor sammen i et arbeid mot brudd på menneskerettighetene. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ble koblet på for å lage en tjeneste for å sjekke hvordan leverandørbedrifter innen olje- og gassbransjen forholder seg til menneskerettighetene.

– Nå er vi klare med en løsning hvor selskapene som er med på ordningen, kan gå inn og bestille en revisjon av menneskerettigheter hos leverandørene. Dette er en global løsning, sier Ralph Daber, direktør for Digital samhandling i Norsk olje og gass.

Hensikten med leverandørsjekken er å forbedre arbeidsforholdene i bransjen. Seks revisjonsselskap er tilknyttet ordningen og rapportene deles mellom selskapene som er med i ordningen.

Etter at arbeidet startet er også Wintershall DEA og Aker BP blitt med. Norsk olje og gass har som mål at antall selskap vil øke betraktelig i årene som kommer.

– For første gang lanserer Norsk olje og gass en tjeneste internasjonalt, hvor selskap som ikke er på norsk sokkel kan bli medlem. Revisjonen av selskapene skjer uansett hvor de jobber, sier Daber.

Revisjonene vil se blant annet se på barnearbeid, moderne slaveri, diskriminering, ansettelsesvilkår og frihet til å organisere seg. Selskapene kan velge mellom en litt lettere skrivebordsrevisjon eller en revisjon med besøk hos leverandøren.

Et sentralt poeng for Norsk olje og gass med ordningen er at selskap som respekterer menneskerettighetene skal ha et konkurransefortrinn.

– For selskapene som er med på ordningen er det et poeng at alle resultatene deles. Dette vil hjelpe andre oljeselskap til å forstå hva som foregår over hele verden, og de kan ta grep når det trengs, sier Daber.

