Upstream: Castberg kan bli mer forsinket

Coronakrisen og sveiseproblemer kan forsinke Equinor-feltet Johan Castberg mer enn tidligere ventet, skriver Upstream. Equinor sier det ikke er noe nytt om tidsplanen nå.

Slik skal produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet se ut, etter planen. Coronakrise og sveiseproblemer kan forsinke byggingen ytterligere, ifølge bransjebladet Upstream. Vis mer Render AS / Equinor

Publisert: Publisert: 7. august 2020 10:37

Allerede i mars skrev E24 at leveransen av produksjonsskipet (FPSO-en) på Johan Castberg-feltet trolig ville bli utsatt med opptil ett år, delvis på grunn av coronakrisen, som rammet aktiviteten ved flere verft i Asia.

På det tidspunktet fastholdt Equinor likevel tidsplanen for oppstart i 2022.

Nå skriver Upstream at utsettelsen kan bli betydelig lenger enn ett år. Det kan forskyve oppstarten av feltet til slutten av 2023 eller enda lenger, ifølge bransjebladet.

Årsaken er ifølge Upstream lav aktivitet på verftet grunnet coronakrisen, og arbeidet med å fikse sveiseproblemer, som E24/Stavanger Aftenblad omtalte i juli.

Prosjektet i Barentshavet har en kostnad på om lag 50 milliarder kroner, og produksjonsskipet er under bygging hos Sembcorp-verfet i Singapore.

– For tidlig å si

Equinor opplyser til E24 at det ikke er noe nytt om tidsplanen for Johan Castberg nå. Da konsernsjef Eldar Sætre la frem rapporten for andre kvartal sa han at oppstarten av Castberg-feltet trolig blir forskjøvet til 2023.

Opprinnelig var oppstarten planlagt i fjerde kvartal 2022. Men coronakrisen har ført til lav aktivitet på Sembcorp-verftet, og det er vanskelig å lage en tidsplan så lenge coronatiltakene vedvarer.

– Vi kan ikke tallfeste oppstarten noe mer enn det vi allerede har sagt. Skroget skulle ha kommet til Stord nå i år, men det er lav aktivitetet på verftet i Singapore på grunn av coronasituasjonen, og dette kan ta noe tid, sier kommunikasjonsrådgiver Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til E24.

– Hvis de kan begynne å oppbemanne igjen på verftet, så kan det gå fortere. Men dette er for tidlig å si nå, sier han.

Sjekker alle sveiseskjøtene

Årsaken er coronaepidemien som har utsatt deler av arbeidet. I tillegg jobber Equinor med å sjekke alle sveiseskjøtene i skroget på ny etter kvalitetsutfordringer. Dette arbeidet rammes også av coronakrisen.

Petroleumstilsynet følger nøye med og vil ha et møte om saken med Equinor 11. august. Arbeidet på Castberg-skipet tar blant annet tid fordi skjøtene må sjekkes med ultralyd før de repareres.

– Det er en enorm oppgave, og definitivt ikke en vanlig prosess, sier en kilde i prosjektet til Upstream.

Deler av utstyret skal nå være bevart under en type metallfolie for å beskytte det, fordi det er usikkert når arbeidet kan starte opp igjen, skriver bransjebladet.

– Dette er helt normalt og et preserverende tiltak, man beskytter utstyret etter hvert som det blir ferdig. Det eneste som er spesielt med det preserverende arbeidet på skroget er at vi har malt dekket for å beskytte det mot vann. Dekket skal sandblåses og males på ny når skipet er ferdig, sier Bråten.

Johan Castberg-feltet: Tre funn: Skrugard (2011), Havis (2012) og Drivis (2014) – totalt mellom 400 og 650 millioner fat oljeekvivalenter. Rundt 240 kilometer nord for Hammerfest. Feltet bygges ut med et produksjonsskip og et omfattende anlegg på havbunnen. Feltet ble altfor dyrt, men investeringsbeslutningen ble tatt etter at prosjektet var blitt forenklet og kostnadene kuttet fra 100 milliarder kroner til 49 milliarder. Blant annet ble planene om et oljerør til en landterminal droppet. Planlagt oppstart i 2022. Feltet skal produsere i 30 år. Eid av Equinor (50 prosent, operatør), Vår Energi (30 prosent) og Petoro (20 prosent). Vis mer vg-expand-down

Skulle komme i sommer

I mars bekreftet Equinor overfor E24 at Johan Castberg-skroget var noe forsinket, men da var planen for oppstart uendret.

– Plan for produksjonsstart i fjerde kvartal 2022 står fast, sa Lise A. Hagir, talskvinne for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, til E24 i mars.

I juli skrev E24/Stavanger Aftenblad at Equinor hadde oppdaget kvalitetsproblemer med sveisene på skipsskroget ved verftet i Singapore.

– Sist høst oppdaget vi en del feil på sveisingen i sammenstilling, sa talsperson Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til E24/Aftenbladet i juli.

Funnene gjorde at Equinor besluttet å få inn egne folk til å teste absolutt alle sammenstillingssveisene. Selskapet ville i juli ikke si hva utfordringene med sveisekvaliteten ville koste.

Dette er for øvrig ikke første gang selskapet har utfordringer med asiatisk-produserte plattformer. Blant annet opplevde Martin Linge forsinkelse og budsjettsprekk, etter en rekke utfordringer og mer omfattende arbeid enn planlagt. Prosjektet var ledet av Total, men Equinor ble senere operatør.

