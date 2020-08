Oljebransjen varsler økte investeringer etter statens krisepakke

Oljeselskapene har oppjustert sine investeringsplaner for både 2020 og 2021, men det ligger fortsatt an til at investeringene skal kraftig ned neste år.

Vis mer Carina Johansen / NTB scanpix

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 20. august 2020 08:25 , Publisert: 20. august 2020 08:01

saken oppdateres.

Oljeselskapene anslår nå investeringer på 184,6 milliarder kroner i 2020, mens anslaget for 2021 er på 148,6 milliarder kroner.

Det viser SSBs telling for tredje kvartal.

Ved den forrige investeringstellingen i mai anslo oljebransjen investeringer på 180,3 milliarder kroner i 2020 og 145,6 milliarder i 2021.

Økte anslag

«Anslagene øker for alle investeringsområder, men det er særlig anslagene for leting og felt i drift som bidrar til økningen», skriver SSB om justeringen av årets anslag.

Dette er den første tellingen av investeringsanslag etter skattepakken til oljenæringen. I juni ble det enighet i Stortinget om en skattepakke for bransjen som både frigjør betydelig likviditet og sikrer bedre lønnsomhet.

SSB skriver at spesielt feltutbygging bidrar til oppjusteringen for neste år, i tillegg til investeringer i felt som er i drift.

Økt anslag i feltutbygging skyldes blant annet at det har blitt levert inn utbyggingsplan på et nytt prosjekt, påpeker SSB.

I juni sendte Aker BP og partnerne inn søknaden for et satellittfelt til Valhall, et prosjekt verdt 5,7 milliarder kroner, i kjølvannet av enigheten om skattepakken.

Kutter i leting neste år

Selskapene har imidlertid kuttet i anslagene for leting neste år, hvilket demper investeringene.

«En mulig forklaring på nedjusteringen i leteanslaget for 2021 kan være at skattetiltakspakken for oljenæringen som ble vedtatt i Stortinget i juni i mindre grad har bedret rammevilkårene for letesegmentet enn for annen type investeringsaktivitet», skriver SSB.

Statistikkbyrået peker på at rammevilkårene allerede er gode på grunn av leterefusjonsordningen, og skriver at investeringer kan skjøvet mot andre områder.

Anslagene for 2021 blir blant annet oppjustert innen produksjonsboring.

«Det kan tyde på at oljeselskaper nå endrer noen av sine planer, ved å flytte noen av sine innleide rigger fra aktiviteten undersøkelsesboring til produksjonsboring», skriver SSB.