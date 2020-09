Norne-skipet rammet av «Castberg-feil»

Feilen i dataprogrammet som er avdekket i forbindelse med Johan Castberg-prosjektet, påvirker også andre innretninger på norsk sokkel.

På Norne-skipet i Norskehavet er det avdekket samme datafeil for levetidsanalyser som på Johan Castberg-prosjektet. Vis mer Paul Kleiven / NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 4. september 2020 14:24

-Da vi oppdaget feilen i Stofat, satte vi straks i gang med å se på om dette kan ha konsekvenser for andre av våre installasjoner. Så langt har vi ikke sett at feilen har konsekvenser for andre installasjoner, men vi har altså ikke endelig konklusjon på om det kan ha påvirket reanalysene for Norne relatert til forlenget levetid, forklarer pressekontakt Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til Aftenbladet.

Etter at de omfattende problemene med Johan Castberg-prosjektet ble avdekket i sommer, ba Petroleumstilsynet om en liste over andre innretninger denne feilen i dataprogrammet kunne ha påvirkning på.

Dette er saken Johan Castberg-skipet er under bygging i Singapore. Sommeren 2019 avdekket Equinor høy feilrate på sveisearbeidet, noe som førte til utbedringsarbeid og ytterligere kontroll av sveiser. Våren 2020 ble det i tillegg avdekket en feil i dataprogrammet Sesam Softus som har ført til at Equinor har feilberegnet utmattingslevetid på deler av skroget.

Petroleumstilsynet skal nå finne ut hvordan alle sveisefeilene kunne skje og hvorfor sveisefeilene og analysefeilen i dataprogrammet ikke ble oppdaget på et tidligere tidspunkt.

Dette fikk Petroleumstilsynet greie på i et møte den 25. juni med Johan Castberg-lisensen. Etter dette var det møte mellom Petroleumstilsynet og Equinor den 10. juli og 11. august i år hvor Equinor la fram problemene. I forrige uke ble Equinor-topp Geir Tungesvik, direktør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, kalt inn på «teppet» til Petroleumstilsynet.

I to varslingsbrev til myndighetene i august beskrev Bellona om de omfattende problemene med Johan Castberg-prosjektet. Dette førte til at SV stilte en rekke spørsmål om Castberg-prosjektet til olje- og energiminister Tina Bru (H). Vis mer vg-expand-down

Les på E24+ Professor om Castberg: - Skipet kan ikke installeres uten betydelige oppgraderinger

Les også Castberg-saken: – Equinor skylder på pandemien

Det var i møte den 11. august mellom Equinor og Petroleumstilsynet at det kom fram en oversikt over andre innretninger (se nedenfor). Her var Equinor tydelige på at feilen først og fremst rammet Norne:

"Generelt ser Equinor at andre installasjoner er lite påvirket av Stofat-feilene,

med unntak av Norne."

Fra møtereferat mellom Equinor og Petroleumstilsynet den 11. august 2020. Vis mer

Feil oppdaget i 2016

Allerede i 2016 ble risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL klar over feil i dataprogrammet Sesam Stofat, men forstod ikke omfanget av feilen før våren 2020. Feilen ble derfor i 2018 videreført i Johan Castberg-prosjektet. Denne feilen i datataprogrammet som gjør utmattingsanalyser, har ført til feil i levetidsberegninger for Johan Castberg-skipet som er under bygging i Singapore.

Fredrik Jebsen Bråten i Equinor understreker at datafeilen gjelder reanalyser for forlenget levetid på Norne utover 2022, det dreier seg altså ikke om feil i designet som ble gjort i 1995, lenge før feilen ble oppdaget.

Nornefeltet kom for øvrig i produksjon i 1997, og feltet ligger nord for Haltenbanken i Norskehavet, rundt 200 kilometer utenfor Helgeland-kysten.

Equinor er i nå i gang med arbeidet om å skaffe seg oversikt over konsekvensen datafeilen har for analysen av Nornes levetidsforlengelse.

– Vi har ikke endelig konklusjon på hvorvidt software-feilen har konsekvens for reanalysene, sier Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til Aftenbladet.

Les på E24+ Ptil-gransking: Var på Equinors Castberg-skip senest i 2019

Les også Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

DNV GL hemmeligholder

Equinor har altså gitt en oversikt til Petroleumstilsynet over innretninger selskapet har hvor feilen kan være implementert, men det er først og fremst i Norne-skipet som det nå gjenstår videre kartlegging for å få på plass omfanget.

DNV GL har på sin side hemmeligholdt oversikt over andre FPSO-er som kan være rammet av samme feil. Så langt Aftenbladet har fått bekreftet fra Petroleumstilsynet, har ikke tilsynet fått en slik oversikt heller fra DNV GL.

- Som vi har vært tydelig på tidligere, så kan vi på grunn av kontraktuelle forpliktelser med våre kunder ikke kommentere på detaljer i enkeltprosjekter, svarer Stig Grøndahl, ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon i DNV GL, i en e-post til Aftenbladet.

Grøndahl skriver videre:

– Som tidligere kommunisert berører feilen kun et fåtall prosjekter, og samtlige kunder har blitt kontaktet og relevante aksjoner er tatt. Vi vil gjerne understreke at problemet gjelder hovedsakelig for FPSO-konstruksjoner som roterer rundt en «turret» («weather-vaning») og kan påvirke den beregnede utmatningslevetid, noe som ikke har umiddelbare konsekvenser for konstruksjonens sikkerhet.

Les også Tilsyn gransker Castberg-utbyggingen: – Fortsatt et robust og godt prosjekt

Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold fikk torsdag flere spørsmål fra Aftenbladet i sakens anledning, blant annet hvordan Petroleumstilsynet opp disse feilene på andre innretninger i tillegg til Equinors.

Myhrvold har ikke svart på Aftenbladets henvendelser.

Hør fersk podkast om situasjonen i oljebransjen: