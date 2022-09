EU vil kreve «bidrag» fra olje- og gassbransjen: – Vanskelig å si hvordan

EU kom onsdag med nye forslag som skal hjelpe i energikrisen – og nye krav. Blant annet vil unionen ha «bidrag» fra olje- og gasselskaper. Men hva det innebærer er fortsatt usikkert.

Dette bildet er fra tyske Lubmin, hvor det russiske gassrøret Nord Stream 1 ender. Nå kommer EU med nye forslag for å håndtere energikrisen i Europa.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag varslet EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen en rekke planer som skal hjelpe forbrukere og næringsliv som sliter med dyr gass og strøm.

EU vil blant annet:

sette tak på gevinsten for fornybar energiproduksjon, og omfordele pengene til forbrukere, inkludert både husholdninger og bedrifter

kreve en form for bidrag fra olje- og gasselskaper, kalt «solidaritetsbidrag»

sette et pristak på russisk gass

redusere strømforbruket i timene med høyest forbruk

tilby hjelp til selskaper som sliter med å stille sikkerhet i energihandelen

Men kommisjonen gir få detaljer om hvordan forslagene skal gjennomføres. Det er derfor usikkert hvilke konsekvenser de vil få for blant annet olje- og gasselskaper, produsenter av fornybar energi og russiske Gazprom.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Les også EU-kommisjonen: Vil ha pristak på russisk gass

– Ligner det norske systemet

Analytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight er usikker på hvordan forslaget om tak på selskapers inntekter fra fornybar energiproduksjon vil slå ut.

– Man kan for eksempel velge den norske modellen, og sette et slags pristak til forbrukerne og betale ut støtte etterskuddsvis, og så ta tilbake den ekstra profitten blant kraftprodusentene. Det er nok den enkleste måten å gjøre dette på, sier Botnen til E24.

– Det ser ut til å være snakk om en løsning som ligner det norske systemet, mer eller mindre, sier han.

Han peker på at EU ser til å ha droppet Spanias løsning med å ta inn penger fra andre kraftkilder og bruke dem til å subsidiere rimelig gass til gasskraftverkene.

– Spansk kraftpris er nå på rundt en tredjedel av nabolandenes priser. Men det ser ikke ut til at det er den løsningen EU har i tankene her, sier Botnen.

Volue Insight er en del av det børsnoterte selskapet Volue, som har Arendals Fossekompani som største eier.

– Vanskelig å si hvordan

Det er også usikkert hvilke selskaper som skal komme med «solidaritetsbidrag» til EU, og om kravet også omfatter selskaper utenfor EU, som norske Equinor eller britiske BP.

– Det er vanskelig å si hvordan dette skal arrangeres. Det virker nesten som om EU her ser for seg en ekstraskatt på gevinst (windfall profit). Det er nok et langt lerret å bleke. Det er også uklart om Norge vil være omfattet av dette. Norge er nå den største gassleverandøren til EU og dermed også den største potensielle inntektskilden hvis dette skal gjennomføres, sier Botnen.

– Dette grepet vil ikke nødvendigvis omfatte Equinor, som ligger utenfor EU. Det kan gjelde Shell i Nederland og franske TotalEnergies, men ikke BP siden de er britiske og dermed utenfor EU. Men det kan jo potensielt gjelde også Equinor hvis dette omfattes av EØS, legger han til.

Norge skattlegger allerede superprofitt i energiselskapene, påpeker Botnen.

– I Norge har vi allerede inndragning av superprofitt gjennom grunnrenteskatt i tillegg til vanlige overskuddsbeskatningen, sier han.

– Forstår ikke hvordan

– Hva tenker du om et pristak på russisk gass?

– Det forstår jeg ikke hvordan de skal gjennomføre, sier Botnen.

Han tror EU vil kreve inn penger fra energibransjen i etterkant, mens forbrukerne vil få en form for støtte fortløpende.

– Detaljene er ikke bestemt, så ingen kan svare helt på hva som skjer med disse grepene. Men jeg velger å tro at dette blir etterskuddsvise ordninger, alt sammen. Profitten tas fra produsentene etterskuddsvis, mens forbrukerne får oppgjør samtidig med regningene sine, med direkte fradrag, som i Norge, sier han.

Les også Putin hevder russisk økonomi står sterkt

– Fryktelig vanskelig

Før von der Leyens pressekonferanse onsdag spekulerte enkelte i at det skulle komme et pristak på strøm. Botnen mener det er vanskelig å sette et slikt tak.

– Det er fryktelig vanskelig å gripe direkte inn i spotmarkedet. Hvis du for eksempel setter en grense på 2 kroner kilowattimen, så diskvaliserer du mange kullkraftverk som man trenger for å sikre nok kraft i systemet, sier han.

– Kullkraften i Europa har i snitt en produksjonskostnad på om lag 2,15 kroner kilowattimen, og da vil mange eldre kraftverk tape penger og måtte stenge ned. Så da vil man trolig måtte sette grensen på 2,50 kroner eller deromkring, sier han.