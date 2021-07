Gigantkontrakt sikrer aktivitet for Aker Solutions i Egersund i mange år

Aker Solutions er i havn med avtalen med Chevron om produksjonen av et gasskompresjonsanlegg i Australia. Kontrakten sikrer aktivitet på verftet i flere år.

Aktiviteten på verftet i Egersund vil være stor i årene fremover. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Kontrakten verdsettes til 7 milliarder kroner, og anlegget vil bli det første selskapet installerer utenlands. Det første anlegget står på Åsgard-feltet til Equinor.

Anlegget skal leveres til Chevrons gassfelt i Australia. Det skal installeres på Jansz-lo-feltet, som er en del av et av verdens største gassprosjekter, Gorgon-prosjektet. Feltet ligger rundt 200 kilometer fra land, nordvest for Australia.

Kontrakten sikrer aktivitet på Aker Solutions-verftet i Egersund i mange år fremover. Direktør Jan Ertesvåg er storfornøyd - det er en av de største kontraktene verftet noensinne har jobbet med.

– Kontrakten sikrer egenkapasiteten på verftet helt frem til 2025. Det er en historisk lang horisont i vår bransje. Vi er ganske stolte og takknemlige for å ha havnet i denne situasjonen, slår han fast.

Direktør Jan Ertesvåg er storfornøyd med kontrakten med Chevron. Vis mer byoutline Jonas Haarr Friestad

– Man skal ikke langt tilbake før situasjonen var en helt annen. Derfor er vi veldig glade for tiltakspakken som kom fra myndighetene. Den har virket hundre prosent etter intensjonen, legger Ertesvåg til.

Han er klar på at ringvirkningene av kontrakten vil være enorme for verftet i årene som kommer. Et prosjekt som dette trenger folk, dyktige folk. Noe verftet i Egersund nå behøver flere av.

250–300 personer

– 250–300 personer vil jobbe med prosjektet. Den langsiktigheten vi nå har sikret oss med denne Chevron-kontrakten, gjør det også lettere og mer forutsigbart å hyre inn nye medarbeidere, sier Ertesvåg.

– Jakten på folk er i gang. Vi har vært heldige med å signere inn 22 nye lærlinger her i Egersund, og vi er også i gang med å rekruttere inn både ingeniører og produksjonspersonell, så vi kommer til å styrke egenbemanningen i tiden fremover, påpeker han.

Særlig håper han at unge, nyutdannede skal se på verftsindustrien som en attraktiv arbeidsplass.

– Det er denne bransjen som skal håndtere omstillingen til andre bransjer. Vi skal fortsatt jobbe med olje og gass i årene fremover, men vi skal også omstille oss. Dette er forhåpentligvis interessant for unge arbeidstakere, sier han.

I dag er i overkant av 500 personer ansatt på verftet i Sør-Rogaland.

1400 meters dybde

Anlegget, som skal stå klart i andre kvartal i 2025, vil bestå av 29 enheter og veie 7500 tonn. Et formidabelt byggverk. Selve byggingen starter i tredje kvartal 2022. Frem til da vil verftet starte innkjøp og sette i gang ingeniørarbeid.

– Dette er en ganske kompleks innretning som krever stor presisjon på utførelse. Det skal stå på 1400 meters dybde. Dette krever ganske god kompetanse, og denne har vi heldigvis her i Egersund og subsea-avdelingen vår på Østlandet, bemerker Ertesvåg.

Illustrasjonsbilde av gasskompresjonsanlegget. Vis mer byoutline Aker Solutions

Verftsdirektøren benytter anledningen til å skryte av selskapet og verftet. Pandemien startet med en full stopp i all aktivitet i næringen. Siden har pilene pekt oppover, og aktiviteten tatt seg opp. Kontrakten med Chevron er i så måte en tillitserklæring, mener han.

– Denne tilliten er bygget opp ved hjelp av den kompetansen vi har og de leveransene vi har gjort de siste årene. Vi har under pandemien levert på de bestillingene vi hadde inne, slår han fast.

Gasskompresjonsanlegget sies å være en av miljøvinnerne i sitt slag. Energiforbruket er mindre, og utslippene er langt lavere enn kompresjonsplattformer. Ved å plassere anlegget langs havbunnen, reduserer man energiforbruket mellom 20 og 60 prosent hvert år.

– Dette sender signaler om at vi er en god aktør til slike oppgaver. Vi viser ikke bare med ord, men også med handling, at norsk teknologi er med på å produsere fornybar-sektoren, sier Ertesvåg.