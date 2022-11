Strømsjokk i nord – får «søringpriser»

I saken sto det først at prisene i Nord-Norge i morgen ville gå over terskelen for strømstøtte på 70 øre. Selv om prisen vil være over 70 øre i morgen, er det gjennomsnittsprisen for måneden som må overstige 70 øre om strømstøtten skal slå inn. Saken ble oppdatert 20.11.2022 klokken 18.20.