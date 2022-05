Finske Gasum ser økt risiko for russisk gass-stans etter valutakrangel

Gasum nekter å betale russiske Gazprom i rubler. Nå mener det statlige finske selskapet at faren for at Russland stopper gassen til Finland er større enn tidligere. – Har ikke noe annet valg, sier toppsjef.

Russiske Gazprom skal i april ha sendt brev til Gasum med krav om at betalinger som er avtalt i kontrakten skal gjøres i rubler i stedet for euro, ifølge en pressemelding fra Gasum.

«Gasum aksepterer ikke Gazprom Exports krav om å bytte til rubelbetaling og vi vil som en konsekvens av det ikke betale i rubler eller i henhold til Gazprom Exports foreslåtte betalingsavtale», heter det i meldingen.

De to selskapene skal også være uenige om en rekke andre krav fra Gazprom.

– I denne situasjonen har ikke Gasum noe annet valg enn å ta kontrakten til voldgift, sier Gasum-sjef Mika Wiljanen i en kommentar.

«Forberedt på situasjonen»

Voldgift er en prosess for å avgjøre en rettslig tvist utenfor domstolene.

Prosessen ligner en normal rettsprosess, men dommerne i saken utpekes av partene i tvisten.

På bakgrunn av situasjonen mener Gasum at det er økt risiko for at leveransene under kontrakten vil bli stanset, og dermed at russisk eksport til Finland stopper opp.

«Gasum har forberedt seg på denne situasjonen sammen med sine kunder og nasjonale myndigheter», skriver Gasum i meldingen.

I sommer vil Gasum prøve å sikre gasstilførselen gjennom gassrørledningen Balticconnector som går til Estland. Her åpner likevel selskapet for at begrensninger i kapasiteten kan skape utfordringer.

– I denne utfordrende situasjonen vil vi gjøre alt vi kan for å være i stand til å levere våre finske kunder med den energien de trenger, sier Wiljanen.

Strømstans

Fredag sa det russiske kraftselskapet RAO at de ville kutte strømleveransene til Finland, ifølge det russiske regimeeide mediet Rossiskaya Gazeta. Ifølge det finske statseide nettselskapet Fingrid står russisk kraft for rundt 10 prosent av landets kraft.

– Mangelen på strømimport fra Russland vil kompenseres med mer strøm fra Sverige, og å generere mer strøm i Finland, sa visepresident Reima Päivinen i Fingrid i en pressemelding. Finland er ventet å øke blant annet vindkraften betydelig i løpet av året.