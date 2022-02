Slik blir Støres havvindsatsing

Det er forskjell på effekten i et vindkraftverk, som måles i watt eller megawatt, og hvor mye kraft det kan levere, som måles i terawattimer (TWh).

Hvis vi tar utgangspunkt i et anlegg med kapasitet på 500 megawatt, så viser dette tallet til hvor mye kapasitet (effekt) vindparken kan levere kontinuerlig til kraftnettet når den er i maksimal drift.

For å finne ut hvor mye strøm anlegget produserer per år, må du gange opp kapasiteten med antall timer parken er i full drift per år.

Regnestykket blir da «antall megawatt X antall driftstimer = megawattimer».

Hvis vindparken i snitt er i full drift på 500 megawatt i 4.000 timer per år, kan du regne deg frem til at den vil produsere 2.000.000 megawattimer strøm i året. Dette er det samme som to terawattimer strøm.

Den reelle produksjonen ved et vindanlegg vil variere mye. Et år har 8.760 timer, og vindparker kan ha svært ulik driftstid. Vanligvis er de i full drift fra under 2.000 timer til opp mot 5.000 timer per år.