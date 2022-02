Slik blir Støres havvindsatsing

Regjeringen vil gå videre med havvind, men vil bare sende kraften til Norge. Første fase i området Sørlige Nordsjø blir på 1.500 megawatt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Allerede i 2009 snakket daværende energiminister Terje Riis-Johansen om et «industrieventyr» da han la frem en havvind-plan.

13 år senere jobber Norge fortsatt med utlysningene av prosjekter.

Onsdag legger regjeringen frem sin havvindsatsing, ved statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre.

– Den vinden som kommer fra havet, den skal vi gjøre noe med. Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av havvind, sier Støre på en pressekonferanse i Oslo mandag.

– Det handler om å sikre tilgang på ren og rimelig kraft. Det er en påminnelse om situasjonen vi står i nå, sier han.

I en pressemelding sier regjeringen at den nå vil realisere den første av to faser for havvind i området Sørlige Nordsjø II.

Kraften fra feltet skal sendes i kabel til det norske fastlandet, og ikke samtidig til et annet land, slik deler av kraftbransjen har ønsket.

Første fase er på 1.500 megawatt. Det vil ifølge Støre kunne gi 7 terawattimer (TWh) havvindproduksjon. Norge har i fjor et samlet kraftforbruk på om lag 140 terawattimer.

Vil bruke auksjon

Senere kommer det like mye i andre fase. NVE skal nå utrede hvordan fase to skal kobles til kraftnettet, og hvordan dette vil påvirke Norges kraftsystem.

Regjeringen legger også opp til å bruke auksjon skal være hovedmodell for tildeling av arealer til havs. Olje- og energidepartementet skal nå i gang med å utvikle en auksjonsmodell.

I løpet av våren vil regjeringen fremme en lovproposisjon til Stortinget med endringer i havenergiloven og fastsette endringer i havenergilovforskriften.

Dette bildet er fra Equinors britiske havvindanlegg Dudgeon. Vis mer

Havvind har høye kostnader

En rekke land rundt Nordsjøen har bygget ut havvind i mange år. Storbritannia har et mål om å være oppe i 40 gigawatt i 2030, og Danmark har planer om å bygge ut en energiøy med 10 gigawatt havvind.

Totalt skal EU øke havvindkapasiteten i Europa til minst 60 gigawatt i 2030 og 300 gigawatt i 2050.

Norges plan så langt er å lyse ut havvindprosjekter på 4,5 gigawatt havvind fordelt på områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Flere storselskaper ønsker å konkurrere, som Ørsted, Vattenfall, BP, Equinor, Shell og TotalEnergies.

En utfordring er at havvind ikke er lønnsomt, noe som kom frem i NVEs beregninger i fjorårets energimelding.

et bunnfast havvindprosjekt på 1.400 megawatt i Sørlige Nordsjø II trenger en strømpris på 60 øre kilowattimen i 2030 for å være lønnsomt

et flytende havvindprosjekt på 500 megawatt i Utsira Nord-området trenger en pris på 82 øre

Til sammenligning anslo energimeldingen kostnadene for vindkraft på land til bare 22 øre kilowattimen i 2030.

Rent økonomisk er det dermed mye rimeligere å bygge ut vindkraft på land for å dekke Norges energiforbruk, som er ventet å øke mye. Men det er omstridt.

Slik ble kostnadene for nye typer kraftproduksjon i Norge beregnet i energimeldingen i 2021. Det billigste er vindkraft på land, men dette er omstridt. Havvind er derimot blant de dyreste formene for ny kraft. Vis mer

Uenighet om hybridkabler

Den siste tiden har det vært mye uenighet om hvorvidt havvinden i Sørlige Nordsjø II nær danskegrensen skal bygges med strømkabler både til Norge og et annet land, såkalte hybridkabler.

Spørsmålet om hybridkabler er omstridt fordi noen frykter at en slik løsning vil kunne øke norske strømpriser.

Norge har nylig bygget ut strømkabler både til Tyskland og Storbritannia, og flere partier er skeptiske til økt utveksling med markeder hvor strømmen er mye dyrere enn i Norge.

Hvilken effekt havvinden har handler imidlertid mye om hvordan prosjektene og kablene ser ut. Strømprisene avhenger av strømprisen i begge de tilknyttede landene og hvordan kraften flyter mellom landene.

I fjorårets energimelding oppgis det at strømprisene i Norge både kan bli lavere og høyere med utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II med hybridkabler, blant annet knyttet til størrelsen på utbyggingene:

Et prosjekt på 1.400 megawatt ble antatt å gi høyere kraftpriser i Norge

Et prosjekt på 2.800 megawatt ble antatt å gi lavere kraftpriser i Norge

Kunne gi tap på 15 milliarder

Ifølge NVEs beregninger var ingen av eksemplene de regnet på i fjorårets energimelding samfunnsøkonomisk lønnsomme for Norge.

«Alternativene med vindkraft til havs har samfunnsøkonomisk netto nåverdi på mellom minus 15 og minus 2 milliarder kroner», står det i energimeldingen.

Siden i fjor har imidlertid NVE jekket opp sine forventninger til fremtidige strømpriser, så regneeksemplene ville kunne sett annerledes ut i dag.

NVEs beregninger i 2021 viste også stor forskjell på hvordan vanlige strømkunder vil merke effekten av en havvindutbygging i Sørlige Nordsjø II.

«Hybridalternativet med et vindkraftverk på 1.400 MW gir i NVEs beregninger økte kraftpriser i Norge som medfører tap for norske konsumenter, men økt verdi av eksisterende norsk kraftproduksjon», sier energimeldingen.

«Hybridalternativet med et vindkraftverk på 2.800 MW gir omvendt prisvirkning, med lavere kraftpriser i Norge», sier meldingen.

Slik ser samfunnsøkonomien for havvind ut i NVEs ulike regneeksempler fra fjorårets energimelding. Siden dette har imidlertid NVE jekket opp sine forventninger til fremtidige strømpriser, så bildet kan ha endret seg. Vis mer