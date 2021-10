Innleid i oljeindustrien: - Den verste jobben jeg har hatt

Rosenberg Worley i Stavanger baserer store deler av driften på innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Per Alne var innleid et halvår på Rosenberg, og mener livet som innleid har store negative sider.

Per Alne sier det er store forskjeller å jobbe som innleid og ha fast stilling. Selv var han innleid på Rosenberg. Vis mer

– Du føler virkelig at du er på B-laget når du er innleid. Innleide går ikke i de samme kjeledressene som de fast ansatte, blir ikke invitert med på de samme tingene og er ikke en del av det samme samholdet. Du er enkelt og greit ikke med på å drive bedriften framover på samme måte som de faste ansatte, sier Per Alne som jobbet et halvt år på Rosenberg verft.