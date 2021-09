Nådde 79 dollar fatet: Høyeste oljepris på tre år

Oljeprisen stiger til 79 dollar fatet, det høyeste nivået på tre år. Det er positivt for norske eksportinntekter fra oljen, som var på sitt høyeste på 13 år i august.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag steg oljeprisen til over 78 dollar fatet for første gang på tre år.

Mandag stiger den videre til over 79 dollar fatet, og på det meste tidlig mandag var den oppe i 79,50 dollar.

Det er det høyeste nivået siden oktober 2018, en periode der oljeprisen var oppe i godt over 80 dollar fatet etter sanksjoner fra USA mot Iran.

– Den sterkt oppadgående utviklingen kan muligens knyttes til frykten for energiskvis i Europa, skriver Oddmund Berg i DNB Markets i en morgenrapport.

– Det er for øyeblikket stor knapphet på gass, noe som presser opp prisene på andre alternativer også. I Storbritannia er energiproblemet så prekært at det kan bli innført rasjonering på drivstoff, skriver han.

Høyeste oljeinntekter siden 2008

De høye prisene og økte volumer bidrar også til store verdier for Norge. Eksporten av norsk råolje har ikke vært høyere siden sommeren 2008, da oljeprisen var tidenes høyeste. I august eksporterte Norge olje for 32 milliarder kroner.

Norge eksporterte i snitt 1,68 millioner fat per dag i august, som er det høyeste nivået siden oktober 2008. Årsaken er blant annet økt kapasitet på kjempefeltet Johan Sverdrup, og i tillegg blir det nå også eksportert olje fra Martin Linge-feltet, som startet opp i sommer.

Oljeprisen lå på 603 kroner fatet i august, opp fra 392 kroner fatet ett år tidligere, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Målt i kroner ligger oljeprisen på rundt 675 kroner fatet, og snittet så langt i år er 578 kroner. I revidert nasjonalbudsjett anslo regjeringen en oljepris på 557 kroner fatet for 2021.

Noe av årsaken til oppgangen i oljeprisene er at mange land nå åpner opp igjen etter corona-nedstengninger, sa Pareto-analytiker Nadia Martin Wiggen til E24 fredag.

– Tilbudet av energi holder ikke tritt for tiden. Det er et stramt marked for kull og gass, med europeiske gasslager under femårssnittet og lave eksportvolum fra Russland. I tillegg er oljelagrene under femårssnittet, og alt som ble spart opp under corona er nå brukt opp, sa Wiggen.

Positivt for oljeselskapene

Høye olje- og gasspriser bidrar også til å løfte oljeselskapenes resultater. For eksempel leverte Equinor sine sterkeste kvartalstall på flere år i årets to første kvartaler. Resultatet for tredje kvartal kommer 27. oktober.

Equinor-aksjen falt med over 40 prosent da coronakrisen slo inn i fjor og senket oljeprisen, men har siden hatt betydelig oppgang. Så langt i år er aksjen opp 42,36 prosent til 206,35 kroner.

Aker BP-aksjen falt enda mer etter coronakrisen, og ligger fortsatt på et lavere nivå enn før coronakrisen. Men også denne aksjen har tatt seg solid opp i år, med en oppgang på 21 prosent til 262,50 kroner.