Verdens CO₂-utslippsbudsjett skrumper: Norge vil fortsette med oljeleting

Verden må slutte å lete etter fossil energi, sier FNs generalsekretær etter nok en dyster klimarapport. Norges største partier vil fortsette å lete etter mer olje og gass.

Mandag la FNs klimapanel (IPCC) frem enda en rapport som viser at verden ikke kan slippe ut særlig mye mer CO₂ hvis den skal klare å nå klimamålene sine.

FNs generalsekretær António Guterres mener det trengs kutt i forbruket av fossil energi, og mener blant annet at det ikke bør bygges nye kullkraftverk etter 2021.

– Land bør også avslutte all ny leting etter og produksjon av fossil energi, og flytte subsidier av fossil energi inn i fornybar energi, sier Guterres.

Så langt vil Norges fire største partier, Høyre, Frp, Ap og Senterpartiet, at olje- og gassletingen på norsk sokkel skal fortsette som før. Flere mindre partier ønsker å bremse eller stanse letingen.

– Lenger inne i solnedgangen

Ifølge klimapanelet har verden sluppet ut 2.390 milliarder tonn CO₂ mellom 1850 og 2019.

Det er ikke rom for å slippe ut mer enn 400 milliarder tonn ekstra hvis verden skal nå klimamålet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader (med to tredjedelers sannsynlighet), ifølge rapporten.

Det tilsvarer litt mer enn ti år med utslipp på dagens nivå, ifølge Cicero senter for klimaforskning.

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) sier at oljenæringen har vært viktig for velferdsstaten, og vil ikke bremse oljenæringen ennå. Samtidig ser hun tegn til at verden kan måtte kutte fossilbruken raskere enn ventet.

– Jeg tror nok vi skal innstille oss på at vi er lenger inne i solnedgangen for norsk olje- og gassindustri enn det vi hadde trodd, sier Westgaard-Halle til E24.

– Det er ikke naturlig at vi kutter utvinningen nå, fordi det gapet bare vil dekkes av andre. Men denne IPCC-rapporten og hendelsene denne sommeren bekrefter at utviklingen går i en retning hvor vi må være forberedt på at nedturen kan komme fortere enn vi hadde ventet, sier hun.

Hvordan verden skal klare å kutte fossilbruken og utslippene raskt nok til å nå klimamålene, blir det sentrale temaet på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november.

Norge står for en liten del av verdens utslipp, med rundt 50 millioner tonn CO₂-ekvivalenter per år, men er også en viktig olje- og gassprodusent. Denne produksjonen har lagt til rette for store utslipp gjennom bruken av produktene.

– Bare flytting av produksjon

Fremskrittspartiets første nestleder Ketil Solvik-Olsen vil ikke sette noen stopper for olje- og gassbransjen, og mener det bare vil skade Norge og gagne andre oljeprodusenter i for eksempel OPEC.

– Fører det til utslippskutt hvis man legger ned norsk olje- og gassindustri? Nei, det gjør det ikke. Hvis du sier nei til norsk olje og gass, så er det mer enn nok olje og gass tilgjengelig andre steder. Så da blir konsekvensen bare flytting av produksjon, og ikke kutt av forbruket, sier Solvik-Olsen til E24.

– Legger du ned norsk olje vil du bare flytte makt og ressurser fra demokratiske land som Norge til OPEC, Russland og andre «bandittstater», sier han.

Solvik-Olsen peker på at oljeforbruket blant annet har økt fordi verdensbefolkningen er økende og mange har kommet ut av fattigdom.

Han mener at utslippene må reduseres ved at forbrukerne finner alternativer til olje, ikke ved at leverandørene skrur av oljekranen.

– Hvis alle verdens leverandører var enige om å kutte produksjonen, så kunne vi hatt den tilnærmingen. Men det er ingenting som tyder på det. Og da hadde også energiprisene steget, noe som hadde rammet de fattigste landene kraftig, sier Solvik-Olsen.

– Det å bremse oljebransjen ville ha gitt en dramatisk effekt på norsk økonomi. Det ville være å påføre oss selv en krisesituasjon som hadde fått prisfallet i 2014 til 2016 til å fremstå som en mild bris, sier han.

Omstridt IEA-veikart

Tidligere i år sa IEA i sitt omstridte veikart mot nullutslipp i 2050 at en vellykket global omstilling kunne gjøre at det ikke trengs nye olje- og gassutbygginger etter 2021. Det forutsatte imidlertid enorm utbygging av vind- og solkraft.

Etter IEA-rapporten ville de store partiene i Norge ikke stanse hverken oljeleting eller nye utbygginger. Ifølge SSB bidrar fjorårets krisepakke med skatteutsettelser til oljebransjen nå til et «svært høyt antall» nye prosjekter.

Ap ble før helgen utfordret av MDG til å gjøre som sitt britiske søsterparti Labour og vurdere stans i oljeletingen. Ap-representant Espen Barth Eide svarte at det er viktigere å starte opp nye næringer enn å sette sluttdato for de gamle.

– Vi vil ikke ha sluttdato. Det sier også Senterpartiet. Men nei til sluttdato betyr ikke «tut og kjør». Vi vil jo heller ikke låse Norge inne i en fossiløkonomi som verden for øvrig forlater, sa Eide.

Tror andre vil levere

Høyres Westgaard-Halle tror ikke det hjelper om Norge av egen vilje slutter med å lete etter og utvikle nye felt. Det er kundenes etterspørsel som må ned, påpeker hun.

– Hvis vi hadde sagt at IPCC-rapporten er så ekstrem at vi må slutte å produsere i morgen, så hadde Saudi-Arabia eller USA kommet inn og levert i stedet. Hadde jeg visst at vi kuttet masse utslipp ved å stanse norsk utvinning, så hadde det vært noe annet. Men slik er det ikke, sier Westgaard-Halle.

– Hva er det vi kan miste ved å slutte å lete?

– Penger og kompetanse. Det er lett å undervurdere all kompetansen i offshoresektoren, som er uvurderlig i det grønne skiftet. Hadde vi satt de rundt 200.000 i oljeindustrien på gaten i morgen og sluttet å hente opp olje og gass, ville det gått kort tid før vi mistet den kompetansen. Vi ønsker heller å sysselsette den kompetansen i nye næringer, sier hun.

Ulike utslippsbudsjetter: Med et utslippsbudsjett på 400 milliarder tonn CO₂ vil verden være innenfor to tredjedelers sannsynlighet til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, ifølge FNs klimapanel. Det er imidlertid ikke sikkert at verden klarer å holde seg innenfor et slikt utslippsbudsjett. Med et utslippsbudsjett på 1.150 milliarder tonn CO₂ vil verden være innenfor to tredjedelers sannsynlighet for å begrense oppvarmingen til to grader, ifølge klimapanelets anslag. Det verdens land ble enige om i Parisavtalen i 2015 var at global oppvarming skulle begrenses til «godt under» to grader, og ned mot 1,5 grader, sammenlignet med førindustrielt nivå. FNs klimapanel blir til etter en omfattende vurdering av allerede publisert forskning. Flere hundre forskere og eksperter har gått gjennom over 14.000 vitenskapelige arbeider i forbindelse med den seneste rapporten. Vis mer vg-expand-down