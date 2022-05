Venter dyr bensin i sommer: – 30 kroner literen er nå sannsynlig

Høye oljepriser og en svak krone kan sende bensinprisen til nye høyder, ifølge analytiker.

Den siste tiden har bensinprisene vært oppe i nye toppnivåer på opp mot 27 kroner literen. Dette bildet er fra Sogn i Oslo tidligere i mai, og viser en bensinpris på noe over 25 kroner literen.

Tirsdag morgen var prisen på nordsjøolje for levering om én måned (Brent future) oppe i 123 dollar fatet, etter at EU ble enige om å boikotte det meste av russisk olje.

Målt i kroner er oljeprisen i nærheten av tidenes høyeste nivåer, fordi kronen er svakere nå enn i mars, da oljeprisen toppet seg.

Tirsdag morgen tilsvarte oljeprisen om lag 1.160 kroner, som er tett opp under rekordnivåene på nær 1.200 kroner fatet fra starten av mars.

Analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy.

Oljeprisen i 2022 er skyhøyt over det man noensinne har sett før. Frem til 2022 hadde oljeprisen bare vært over 700 kroner i noen få perioder. Selv ved prisrekorden i 2008, da oljen kostet nær 150 dollar fatet, tilsvarte dette bare om lag 730 kroner fatet i hjemlig valuta.

Høye priser på olje og drivstoff kan skape store utfordringer for vanlige forbrukere og for land som er avhengige av å importere mye olje, men for Norge gir situasjonen enorme inntekter.

– Det er en helt utrolig situasjon, både for oljeselskapene og staten, som trekker inn 80 prosent av overskuddet i olje- og gassbransjen. Dette året vil vi kunne overføre svært mye penger til Oljefondet, sier analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy til E24.

– 30 kroner literen er sannsynlig

Etter påtrykk fra Konkurransetilsynet har drivstoffkjedene sluttet å offentliggjøre sine veiledende priser på bensin og diesel.

I helgen var bensinprisen enkelte steder oppe i rekordhøye nivåer. E24 har registrert priser på nær 27 kroner literen - mens TV 2 tidligere i dag meldte om det de kalte «Norges dyreste bensinpris noensinne», 27,22 kroner literen på bemannede stasjoner.

– Dette er omtrent det vi hadde forventet over sommeren, sier Nysveen.

Bensinprisene er høye internasjonalt, og analysesjefen tror de vil holde seg høye også her hjemme.

– Vi må belage oss på en sommer med høye bensinpriser her i Norge. 30 kroner literen er nå sannsynlig. Før var dette kanskje et worst case-scenario, men nå er det sannsynlig at vi enkelte dager og steder i Norge vil bikke 30 kroner literen i sommer, sier Nysveen.

– Det vi ser nå er en høy bensinpris til å være såpass tidlig i sesongen. Hadde dette vært i juli ville vi ikke vært overrasket, men det er litt overraskende å se slike priser nå, sier han.

Han har også tidligere advart om at bensinprisene kan bli svært høye.

Det er mulig å senke drivstoffprisene ved å kutte avgiftene, men økonomer har advart om at dette vil kunne føre til at Norges Bank setter opp renten raskere slik st det blir dyrere å ha lån.

Boligprisene har vært dyre i vår -men kan bli enda dyrere i sommer, mener Rystad-ekspert.

– Stadige topper

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K sier at norske priser blir påvirket av flere faktorer.

– Det er ikke bare oljeprisen og dollarkursen, men også tilbud og etterspørsel som påvirker prisene. Kjøresesongen i USA er i gang, og det i kombinasjon med lave lagre av bensin i USA har skapt et press på innkjøpsprisene for drivstoff internasjonalt, sier Hansen til E24.

– Vi har sett all time high på bensinprisen de siste ukene, med stadige topper. Men konkurransen i lokalmarkedet fungerer ganske godt, så prisene varierer mye, sier han.

Hansen legger til at sommerkvaliteten på bensin også er dyrere å produsere enn vinterkvaliteten, av ulike tekniske årsaker.

Prisene stiger i Sverige

Også svenske drivstoffpriser er nær rekordnivå. Circle K i Sverige satte tirsdag opp de veiledende prisene på 95 blyfri med 30 øre til 23,33 svenske kroner (22,40 norske kroner) literen. Det er ett øre under toppnivået fra 9. mars i år, ifølge selskapets egne nettsider.

Diesel koster nå 24,31 svenske kroner, men dette er godt under toppen på hele 28,22 svenske kroner per liter den 9. mars i år, ifølge Circle K.

I Danmark advarer Jyske Bank ifølge avisen Børsen om at oljeprisen i verste fall kan nå helt opp mot 170 dollar. Da kan danske bensinpriser stige fra rundt 17 danske kroner nå til 20 danske kroner (27 norske kroner) literen, skriver avisen.

– Burde ha økt

Nysveen mener at Opec burde ha trappet opp oljeproduksjonen, for veldig høye priser over tid kan dempe aktiviteten i global økonomi.

– En grunn til at oljeprisen er så høy nå er at Opec ikke viser tilstrekkelig vilje til å øke produksjonen, og heller ikke ser ut til å ha evnen. Bare Saudi-Arabia og Emiratene virker å ha evne til å øke produksjonen, men de holder fortsatt igjen, sier Nysveen.

– De burde ha økt, for dette er skadelig for verdensøkonomien, med den inflasjonen vi ser nå, sier han.

Staten drar inn penger

Rekordhøye oljepriser målt i kroner har liten umiddelbar effekt for selskaper som Equinor og Aker BP, som rapporterer i dollar. Men for den norske staten betyr dette svært høye inntekter.

I revidert budsjett har regjeringen lagt til grunn en oljepris på 885 kroner fatet i snitt for 2022. Snittet for oljeprisen så langt i år er 922 kroner fatet, basert på tall fra Infront.

Regjeringen anslo i revidert budsjett at staten ville få en netto kontantstrøm fra olje- og gassvirksomheten på 933 milliarder kroner i år. Pengene kommer fra skatter og avgifter på olje- og gassbransjen, inntekter fra statens egne olje- og gassfelt og utbytte fra Equinor.

Staten venter å spare 633 milliarder kroner i Oljefondet i år, som er det meste noensinne. I 2008, da oljeprisen i dollar var på sitt høyeste noensinne, sparte Norge 384 milliarder kroner i Oljefondet.

Den gangen ble noe av pengene brukt til å kjøpe aksjer under nedturen etter at finanskrisen slo inn høsten 2008. Det bidro til at Oljefondet økte sin andel i de globale aksjemarkedene.

Svekket krone

Den norske kronen har svekket seg mye mot dollar de siste årene. Det betyr at oljeprisen målt i kroner blir mye høyere enn tidligere, og det betyr også at staten tjener enda flere kroner for hver dollar oljeprisen stiger.

Årets oljepris toppet seg den 8. mars, da den var på over 130 dollar fatet. I kroner var prisen på det meste oppe i nær 1.200 kroner fatet.

Dollaren var verdt 8,80 kroner ved starten av året, og var på 8,98 kroner da oljeprisen var på topp 8. mars. I midten av mai hadde kronen svekket seg kraftig til 9,90 mot dollar. I skrivende stund er dollaren verdt 9,42 kroner.

