Oljeprisen passerte 120 dollar

EU-landene klarte ikke å bli enige om en embargo mot russisk olje søndag. Mandag morgen stiger oljeprisen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

I løpet av morgentimene har prisen for et fat nordsjøolje steget til over 120 dollar, og er opp 2,35 prosent siden midnatt.

Oljeprisen har ikke ligget på dette nivået siden slutten av mars tidligere i år.

Oppgangen kommer etter at EU ikke ble enige om oljeembargo søndag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil landenes EU-ambassadører gjøre et nytt forsøk mandag morgen før starten av EU-toppmøtet klokken 16 senere i dag.

Kompromissforslaget innebærer å kun innføre en boikott av russisk olje levert av tankskip, som står for to tredjedeler av Russlands oljeeksport til EU. Den resterende tredjedelen, som blir levert gjennom oljerørledninger, vil kunne bli ekskludert.

Ungarn er svært avhengig av å importere fra Russland, og skal ha motsatt seg også dette forslaget. Landet mener økonomien deres vil få et hardt slag ettersom det vil bli vanskelig for dem å få olje fra andre kilder.

En rekke andre EU-land skal ha motsatt seg unntaket for oljerørledninger fordi det kan føre til urettferdige fordeler og muligheter for land til å selge oljen videre.

Dersom ambassadørene ikke kan komme til en løsning mandag morgen, vil saken bli tatt opp på selve EU-toppmøtet.

