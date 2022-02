313 meter langt produksjonsskip på vei til Norge

Produksjonsskipet for Johan Castberg har startet på den 12.500 nautiske mil lange ferden til Norge. Skipet skal bruke 50 dager fra verftet i Singapore til Stord, hvor det skal utrustes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lengden er 313 meter om man tar med helikopterdekket i baugen. Det tilsvarer rundt tre fotballbaner. Det er 54,8 meter bredt, 30 meter dypt og i de 14 lagertankene er det plass til 1,1 millioner fat olje.

Skipet har blitt bygget på verftet Sembcorp Marine LTD i Singapore. Ingen norsk verft kan bygge et så stort skip, skriver Equinor i en melding.

Produksjonsskipet skal etter hvert til Castberg-feltet i Barentshavet, 110 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet og 200 kilometer nord for Finnmarkskysten og Måsøy kommune.

Opprinnelig skulle Johan Castberg-feltet startet produksjonen i år, men oppstart er nå antatt i slutten av 2024.

Vil ta 50 døgn

«Prosjektet har likevel en norsk andel på over 60 prosent med leveranser fra store deler av landet. Lokalt i Finnmark og Nord-Troms skaper Johan Castberg-prosjektet over 1 200 årsverk», står det i meldingen fra Equinor.

Skipet forlot verftet i Singapore 8. februar og ble slept til verdens største tungtransportfartøy, Boken Vanguard, som skal frakte skipet. De forlot kai natt til torsdag norsk tid.

Produksjonsskipet havnet i Boken Vanguards «favn» ved at det dykket ned, og Johan Castberg ble slept inn på transportskipet, før dette steg opp igjen.

Seilasen til Aker Solutions på Stord er ventet å ta om lag 50 døgn.

«Johan Castberg» produksjonsskip liggende i favnen på boken Vanguard. Vis mer

Skjær i sjøen

Byggingen av skroget til produksjonsskipet som skal sørge for olje fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet, har ikke vært uten skjær i sjøen. Equinor har opplevd store problemer med kvaliteten på arbeidet ved Sembcorp-verftet i Singapore.

Avvik både på kvaliteten til sveisingen og inspeksjonen av dette arbeidet, er blitt avdekket. Sveiserne var ikke tilstrekkelig kompetente – ei heller sveiseinspektørene. Equinor har heller ikke selv etterlevd sine egne prosedyrer for håndtering av risiko, byggledelse og oppfølging på verftet, fremgikk det av en intern Equinor-gransking.

Dermed ble et omfattende arbeid satt i gang for å sørge for at sveisene holder god nok kvalitet. Samtlige sammenstillingssveiser ble sjekket – og også alle struktursveiser.

Planen var at skroget skulle forlate Singapore i slutten av 2021.