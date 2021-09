Tajik advarer oljenæringen mot fortsatt Høyre-styre: – En enorm usikkerhet

Hadia Tajik sier det er helt uaktuelt å ta bort oljesektorens rammevilkår. Nå advarer hun næringen mot følgene av en fortsatt høyreregjering: – Frp har skapt en enorm usikkerhet.

Tajik beroliger oljenæringen etter at Jonas Gahr Støre spredte noe usikkerhet rundt partiets oljepolitikk onsdag. Vis mer

Valgets siste vers nærmer seg. De siste ord skal sies, de siste talene er ferdigskrevne og det er nå folkets tur å felle sin dom. Valget 2021 har vært et klimavalg, enten man liker det eller ikke.

Arbeiderpartiet har brukt store deler av valgkampen på å holde fast ved at de brede forlikene ved norsk oljepolitikk kommer til å fortsette også om det blir regjeringsskifte.

Endrer ikke letepolitikken

I partilederutspørringen på NRK sa Jonas Gahr Støre at det ikke blir store leteoperasjoner på norsk sokkel. Selv om han gikk tilbake på dette etterpå har det spredd seg noe usikkerhet rundt Ap’s standpunkt på dette. Hva mener de egentlig?

– Vi har ingen planer om å endre letepolitikken vår. For ytterligere leting skal vi gjøre en helhetlig vurdering hvor vi også inkluderer selskapenes egen lønnsomhetsvurdering, og hensynet til bærekraft. Dette har vi gjort siden vi begynte med oljevirksomhet i Norge, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Jeg og Arbeiderpartiet mener det oljesektoren nå trenger, er stabilitet og forutsigbarhet. Vi bidrar gjerne til å forhandle frem en bred løsning om oljeskatt som kan vare i mange tiår fremover, legger hun til.

I valgkampens siste dager advarer nestlederen om følgene en fortsatt høyreregjering vil ha på landets oljepolitikk. Den vil nemlig bli mer usikker, hevder hun.

– Fremskrittspartiet har skapt en enorm usikkerhet rundt oljeskatten. De truer med å felle regjeringen på det. Det betyr at det ikke er gode nok rammevilkår for denne næringen om høyresiden fortsetter i regjering, sier Tajik.

– Vi er garantisten for ro og stabilitet for det som fremdeles er landets viktigste næring. Vi skal samtidig sette i gang en rekke fornybarinvesteringer, følger hun opp.

Ap-nestlederen mener fortsatt Høyre-regjering er skadelig for oljesektoren. Vis mer

Hadia Tajik 38-år gammel nestleder i Arbeiderpartiet.

Født og oppvokst i Bjørheimsbygd i Strand kommune.

Stortingsrepresentant siden 2009. Først valgt inn fra Oslo. Nå valgt inn fra Rogaland.

Kulturminister under Stoltenberg II.

Førstekandidat for Rogaland Arbeiderpati valget 2021. Vis mer

– Synd å snakke om sluttdato

Det er derfor uaktuelt for Ap å endre oljenæringens rammevilkår. Mange målinger tyder på at en rødgrønn regjering kan bli avhengig av støtte fra Rødt og/eller MDG. Tajik lar seg likevel ikke presse av dem.

– Arbeiderpartiet forhandler ikke bort trygg økonomisk styring. Uansett hvilket parti som krever det, svarer hun.

Ikke bare mener Strandbuen at en fortsatt høyreregjering vil være ugunstig for oljenæringen. Den vil også plassere Norge i bakleksen hva gjelder fornybare næringer.

– Høyresiden har ikke brukt momentet godt nok. Andre europeiske land har mye høyere ambisjoner rundt for eksempel hydrogen enn hva denne regjeringen har lagt til grunn, hevder hun.

Politikerne har brukt mye tid under høstens valgkamp på å diskutere Norges oljefremtid. Sluttdato, letelisenser og oljeskatten har stått sentralt.

Men har det blitt en storm i et vannglass? Norsk oljepolitikk sikres som regel av et bredt flertall til både venstre og høyre. Har mindre partiet i for stor grad lagt føringer for debatten?

– Det er et godt spørsmål, sier Tajik før hun tar seg en lengre tenkepause.

– Jeg håper debatten har vist sammenhengen mellom den kompetansen oljenæringen har gitt oss og de næringene vi nå skal satse mer på fremover, slår hun fast.

– Det er synd noen vil snakke mer om sluttdato enn hva vi reelt skal gjøre for å kutte utslippene i Norge og omstille våre fremste kompetansemiljøer til grønn produksjon. Vi i Arbeiderpartiet vil utvikle, ikke avvikle, fordi det er det mest klimavennlige, avslutter hun.