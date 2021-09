Skal fly oljearbeidere til Nordsjøen på frityrolje og restavfall fra skogbruket

I neste uke skal CHC fly til plattformer og rigger med 35 prosent biodrivstoff i tankene.

Helikoptertrafikken til Nordsjøen skal bli grønnere. Fra venstre forretningsutvikler Arne Martin Gilberg i Aircontact Group, markedsdirektør Helge Nesvåg i CHC Helicopter Service, flygesjef Hans Skog Andersen og pilot Tor-Andreas Horne. Vis mer

– Vi tenker at dette kan bli en permanent løsning, sier markedsdirektør Helge Nesvåg i CHC Helicopter Service.

I første omgang dreier det seg imidlertid om en demonstrasjon for å vise at det går an å fly til oljeinstallasjoner på biodrivstoff.

På 15–20 avganger for selskapene Equinor, Vår Energi og Lundin i neste uke skal bensintanken inneholde 35 prosent biodrivstoff, produsert i Gävle i Sverige og fraktet til Sola med tankbil.

0,5 prosent i dag

Blandingen består av 65 prosent vanlig flybensin og resten biodrivstoff laget av frityrolje og avfall fra skogbruket, som ikke kan brukes til å lage materialer.

Til vanlig brukes det kun 0,5 prosent biodrivstoff på offshoreflyvninger, som har vært kravet siden 2020.

– Det handler om å vise at offshorenæringen går foran og demonstrerer at det er mulig å redusere utslippene. Så vidt vi vet, har ingen andre brukt en så stor andel biodrivstoff på helikopterturer tidligere, sier Arne Martin Gilberg, forretningsutvikler i Aircontact Group og representant for helikopterprodusenten Sikorsky.

– Vi ønsker å vise at dette er mulig. Sikorsky, motorprodusenten, europeiske luftfartsmyndigheter og CHC har alle gjort undersøkelser og kommet fram til at dette går fint, sier Gilberg.

Helikopter på biofuel. Fra venstre: Arne Martin Gilberg i Aircontact Group og Helge Nesvåg i CHC Helicopter Service, Vis mer

Mye dyrere

Biodrivstoff har 80 prosent lavere utslipp enn vanlig flybensin. På en helikopteravgang med en drøy tredjedel biodrivstoff vil dermed utslippene reduseres med knapt 30 prosent.

– Er det trygt?

– Det er det. Egenskapene er de samme som for vanlig drivstoff, den eneste forskjellen er hvordan det er framstilt. Derfor kaller vi det også en demonstrasjon, og ikke test. Det er viktig, sier Gilberg.

I dag er det en øvre grense på 50 prosent biodrivstoff i luftfarten.

– Kan det være en mulighet å fly bare på slikt drivstoff?

– I teorien går det nok an. De store flyprodusentene tester for tiden flyvninger med 100 prosent biodrivstoff.

Biodrivstoff er imidlertid betydelig mer kostbart enn vanlig bensin - to til tre ganger så dyrt. Den regningen er det oljeselskapene som må ta, og dermed blir det opp til dem om dette kan være en langsiktig løsning.

– I dag blir det produsert små mengder biodrivstoff, og derfor er prisen høy. Innen 2030 blir det krav om en andel på 30 prosent biodrivstoff i Norge, og trolig vil høyere volum presse prisen ned. Om ti år ser vi for oss omtrent samme pris som vanlig bensin, sier Gilberg.

Vil ha klimaløsninger

Equinor er blant selskapene som er med på prosjektet.

– Vi har ambisjoner om å kutte kraftig i klimagassutslippene fra vår virksomhet på norsk sokkel. Helikopterlogistikken er en del av dette bildet. Vi bruker vår kundestemme til å etterspørre gode klimaløsninger fra alle våre leverandører og det er positivt at produsenter og operatører tar grep for å se hva som kan gjøres med utslippene fra denne trafikken, sier kommunikasjonsdirektør Sisse Rinde i Equinor.

– Er dere villige til å ta ekstrakosten?

– Vi er fremdeles i en tidlig fase. Dette er en demonstrasjon som viser at det er mulig å fly med en vesentlig høyere andel biodrivstoff enn dagens standard. Foreløpig er produksjon og etterspørsel lav og prisene høye. Vi vil følge nøye med på denne utviklingen fremover. Vi vil alltid legge gode kost/nytte-vurderinger til grunn for våre beslutninger, sier Rinde.