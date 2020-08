Eldar Sætre går av som toppsjef i Equinor

Eldar Sætre forlater topplederjobben i Equinor etter seks år. Anders Opedal tar over som konsernsjef. Han har vært konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

Eldar Sætre går av som toppsjef i selskapet. Vis mer Berit Roald, NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 10. august 2020 07:48 , Publisert: 10. august 2020 06:58

Det skriver selskapet i en melding.

Opedal tar over fra 2.november. Eldar Sætre går dermed av etter seks år som toppsjef, og over 40 år i selskapet.

– Eldar har dedikert hele sin karriere til Equinor, fra han begynte i selskapet 24 år gammel. Som konsernsjef siden 2014 har Eldar utviklet Equinor som et bredt og mer globalt energiselskap, sier Equinor-styreleder Jon Erik Reinhardsen i en pressemelding.

– Har vært et privilegium

Sætre vil være tilgjengelig som rådgiver for den nye toppsjefen før han pensjonerer seg i mars neste år.

– Jeg har tilbragt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen, sier avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i pressemeldingen.

Les også Equinor selger halvparten av andelen sin i tungoljefelt

Han legger til at Equinor i dag er et sterkere og mer konkurransedyktig selskap, takket være en «utrettelig innsats fra kompetente og dedikerte medarbeidere i hele selskapet».

Sætre mener at Equinor er bedre forberedt for lavkarbonfremtiden enn noensinne.

– Jeg kjenner Anders godt og er helt sikker på at han er den rette til å lede selskapet videre i den neste fasen av energitransisjonen, sier den avtroppende toppsjefen.

Kom inn som Statoil-sjef

Sætre tok over stillingen som konstituert konsernsjef i Statoil i oktober 2014. Da hadde tidligere toppsjef, Helge Lund, fått ny jobb i britiske BP Group. I februar året etter ble han ansatt som konsernsjef på permanent basis.

– Eldar tok over som konsernsjef på et tidspunkt da oljeprisen fikk et dramatisk fall, sier styreleder Reinhardsen i pressemeldingen.

I tillegg til oljekrisen var navnebyttet til Equinor i 2018 en av de store hendelsene i Sætres tid som konsernsjef.

– Navneskiftet til Equinor reflekterer selskapets utvikling som et bredt energiselskap og vil for alltid stå som en viktig milepæl fra Eldars tid som konsernsjef, sier Reinhardsen.

Equinors nye konsernsjef Anders Opedal. Vis mer Equinor

Konserndirektør overtar

Anders Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

– Equinor går inn i en fase med betydelige endringer når verden må ta stadig sterkere grep for å bekjempe klimaendringene. Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Reinhardsen.

En rekke interne kandidater har tidligere vært nevnt som mulige etterfølgere til Sætre.

Blant disse er Equinors internasjonale direktør Torgrim Reitan, lederen for selskapets enhet for markedsføring, midtstrøms og prosessering Irene Rummelhoff, finansdirektør Lars Christian Bacher og norgessjef Arne Sigve Nylund.

Blant de interne har også direktør for nye energiløsninger Pål Eitrheim vært nevnt, det samme har Brasil-direktør Margareth Øvrum og tidligere finansdirektør Hans Jakob Hegge.

Selskapet vil holde en pressekonferanse klokken 12.

Her kan du lese mer om Equinor Eldar Sætre Anders Opedal