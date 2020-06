Krisen er ikke over. Aker BP står foran svenneprøven

Han er glad for norsk leverandørindustris vegne. Samtidig vet Aker BP-sjefen at krisen ikke er over og at Nordsjøens neste store utbyggingsprosjekt vil bli en skikkelig test for selskapet han leder.

Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP er strålende fornøyd med at de nå går videre med Noaka-området. Nå er han klar for å komme i gang med arbeidet med å utvikle løsningen for utbyggingen videre. Vis mer Marie von Krogh

De ble enige til slutt. Nord i Nordsjøen ligger et område med flere olje- og gassfunn. Aker BP og Equinor er operatører for hver sin del av Noaka, hvor det finnes olje og gass tilsvarende 500 millioner fat.

En fersk skattepakke for oljebransjen fra Stortinget var et viktig bidrag for at Aker BP og Equinor (og polske Lotos, som er medeier i lisensene) klarte å samle seg om et konsept for utbyggingen og en løsning for hvordan inntekter og utgifter skal fordeles.

– Grådig viktig!

Slik karakteriserer Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik betydningen av skatteendringen for Noaka-prosjektet. Selv mener han at det bare skulle mangle at oljeselskapene svarte med å få gang på nye prosjekter og mer aktivitet langs kysten.

– Dette gir lavere kostnader med finansiering og øker likviditeten til selskapene. Så er både Aker BP og Equinor solide selskaper. Oljepakken er ikke først og fremst for oss, men for at vi ikke skal miste norsk leverandørindustri og muligheten til å gå over til satsing på havvind. Så da skulle det bare mangle at vi samlet oss og ble enige, sier Hersvik til Aftenbladet/E24.

Norge-sjef Arne Sigve Nylund i Equinor viser til at norsk leverandører er i en god posisjon for å få oppdrag knyttet til utbyggingen.

– Så skal vi kjøre en normal anbudsprosess. Mulighetene er gode.

– Men ingen garantier?

– Her kommer konkurranseloven og vanlig anbudspraksis inn. For Johan Sverdrup-utbyggingen var den norske andelen på 70 prosent, og det gir en indikasjon på at norske leverandører har en mulighet, sier Nylund.

Norge-sjef Arne Sigve Nylund i Equinor er glad for å ha landet et nytt utbyggingsprosjekt på norsk sokkel og er svært optimistisk for framtiden. Vis mer Marie von Krogh

Noaka-området Lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim – i Nordsjøen, vest for Bergen. Strekker seg 60 kilometer, mellom Oseberg i nord og Alvheim i sør. Flere olje- og gassfunn, tilsvarende utvinnbare ressurser på 500 millioner fat. Partnere er Aker BP, Equinor og Lotos. Opprinnelig plan var å bli enige om utbyggingsløsning i 2018, men Aker BP og Equinor har ikke klart å bli enige før nå. Utbyggingsløsning er prosesseringsplattform i sør, driftet av Aker BP, og en ubemannet prosesseringsplattform i nord, driftet av Equinor. Løsningen skal gi mulighet for å koble til flere satellittplattformer og andre ressurser. Investeringer på rundt 50 milliarder kroner. Plan for utbygging og drift skal leveres i 2022, forventet oppstart er i 2026. Vis mer vg-expand-down

– Mer til norske selskap

Hersvik i Aker BP går lenger enn å antyde at mulighetene er gode. Han forventer at den andelen norske leverandører vil være høyere enn normalt.

– Dette prosjektet vil kreve presisjon i gjennomføringen, høy kvalitet og kompleks teknologi, med høy grad av digitalisering. Dermed ligger alt til rette for norske leverandører. Samtidig har Aker BP våre allianser (blant annet Aker Solutions og Kværner, red.anm.), og vi vet hvilke leverandører de bruker. Så vi har en stor grad av kontroll, sier Hersvik.

Aker BP varslet i slutten av mars at de vil kutte både i innleie og egen bemanning. Hersvik er klar på at beslutningen om å bygge ut Noaka-området i Nordsjøen ikke endrer dette.

– Nei, krisen er ikke over med dette. For oss er dette bare en pustepause. Forbedringsarbeidet må fortsette. Hvis ikke vil vi ha kastet bort en skikkelig god mulighet når skattepakken går ut i 2022. Det vil være en historisk feil. Vi må gjøre det vi skal for å få ned kostnadene, forenkle og forbedre oss.

– Oljebransjen må bli mer lik landindustrien?

– Ja, med at vi må lære oss å leve med en mye tynnere margin. Til nå har det vært sånn at hvis vi har kunnet håndtere risikoen og levert prosjekter på tid og kostnad, har inntjeningen blitt god. Men slik er det ikke lenger. Vi må gå fra risikohåndtering til marginhåndtering, og sånn sett bli veldig lik fornybarindustrien.

– Og Noaka blir svenneprøven for dette arbeidet?

– Ja, det mener jeg. For første gang går vi til verks med fulldigital prosjektgjennomføring og hvor vi skal løfte fram ny teknologi. Dette prosjektet kan også bli den beste broen over til satsing på fornybarindustri i Norge, sier Hersvik.

Glad fagforening

Fagforeningen Industri Energi er glad for at oljeselskapene nå bruker skattepakken og bestemmer seg for å gå for et nytt, stort prosjekt.

Klubbene i Equinor og Aker BP har lenge jobbet for at Noaka-prosjektet skal bli noe av, forteller leder Per Martin Labråthen i Industri Energi Equinor.

– En periode var det fastlåst. Aker BP sto på sitt og Equinor sto på sitt. At de nå er blitt enige, betyr mye og særlig for leverandørindustrien, sier han.

Industri Energi-leder Ingard Haugeberg i Aker BP er også glad for at Noaka-området nå blir bygget ut.

– Jeg er stolt over at vi gjør dette nå. Så får det litt betydning for bemanningen også, med at de som jobber med prosjekt, får mer å gjøre, sier han.