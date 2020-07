Goliat-produksjonen stanset i elleve dager etter uhell på land

Da gravemaskinen i Hammerfest kuttet en høyspentledning i to, ble det trøbbel på Goliat-plattformen. Det førte til at olje for nesten 220 millioner kroner ikke ble produsert.

Goliat-plattformen ligger rundt 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Produksjonen startet i 2016. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 8. juli 2020 15:09

Mandag 27. mai ble produksjonen stanset på Goliat-plattformen i Barentshavet. Grunnen var ustabil tilførsel av strøm fra land, noe som påvirket driften på installasjonen.

Strømbruddet ble utløst av gravearbeid i Hammerfest. Det kommer fram av en rapport operatør Vår Energi har sendt til Oljedirektoratet (OD).

– Det stemmer at vi fikk produksjonsstans på grunn forstyrrelser på strømnettet, og at årsaken var gravearbeid på land, bekrefter pressekontakt Jan Eirik Gjerdevik i Vår Energi overfor Aftenbladet/E24.

Goliat-feltet Oljefelt i Barentshavet

Vår Energi er operatør og eier 65 prosent. Equinor eier 35 prosent.

Produksjonen skjer fra en sylinderformet, flytende plattform. Oljen lastes over på skytteltankskip og transporteres til kundene.

Plattformen var over to år forsinket og minst 16 milliarder dyrere enn budsjettert.

Første funn ble gjort i 2000 på Tromsøflaket, 85 km nordvest for Hammerfest. Vis mer vg-expand-down

Kuttet kabel

Ifølge driftssjef Øyvind Hansen i Hammerfest Energi startet problemene da en entreprenør kuttet en høyspentkabel i to under gravearbeid. Dette var ikke kabelen som går til Goliat, men uhellet skjedde så nær hovedstasjonen at problemene forplantet seg.

– Dermed ble forsyningen til Goliat påvirket, sier Hansen.

Driftssjefen forteller at den ødelagte kabelen ble reparert relativt raskt.

– Konsekvensene ble ikke så omfattende for vår overordnede drift, men for Goliat ble følgene større, sier Hansen.

220 millioner

Produksjonen på Goliat var helt stanset i elleve dager fram til 7. juni. Deretter fulgte sju dager med redusert produksjon. Ifølge Jan Eirik Gjerdevik ble oppholdet forlenget fordi det ble utført vedlikehold som egentlig var planlagt senere i sommer.

Stansen førte til et produksjonstap på totalt 85.500 standard kubikkmeter olje. Det tilsvarer nesten 538.000 oljefat, som har en verdi på knapt 220 millioner kroner med dagens oljepris og dollarkurs.

Gjerdevik mener hendelsen ikke er et tegn på at Goliat-produksjonen er spesielt sårbar.

– Fram til denne stansen har Goliat hatt stabil produksjon over lang tid. Forstyrrelser på strømnettet kan skje, og er noe vi må regne med når vi henter strøm fra land. Ved langvarig forstyrrelse eller brudd vil vi kunne produsere vår egen strøm om bord, sier han.

Vår Energi Olje- og gasselskap.

Etablert da Eni Norge og Point Resources ble slått sammen i 2018.

Hovedkontor på Forus.

1000 ansatte.

Produserer rundt 300.000 fat olje hver dag.

Medeier i 35 produserende felt på norsk sokkel. Vis mer vg-expand-down

Seks måneder uten stans

Goliat-feltet var i mange år en hodepine for operatør Vår Energi, tidligere Eni Norge. Plattformen var flere år forsinket fra verftet i Sør-Korea og sørget for en av de største kostnadssprekkene noensinne i norsk oljebransje.

Da den kom i drift i mars 2016, fortsatte problemene. Produksjonen var svært ustabil, og i oppstartsfasen var plattformen stengt rundt 40 prosent av tiden. Nedstengningene utgjorde mer enn 8 av 22 måneder, eller mer enn hver tredje dag.

Men Gjerdevik understreker at det nå har sett bedre ut en stund.

– Fram til denne stansen har Goliat hatt stabil produksjon over lang tid. Uforutsette hendelser utenfor vår kontroll kan alltid skje, og vi har planer og systemer for håndtere situasjoner som denne, sier han.

– Tallene for Goliat er svært gode så langt i år, og i april markerte vi seks måneder med uavbrutt produksjon, fortsetter Gjerdevik.

