Ptil om Kværner-saken: - Forventer redegjørelse

Kværner har slått full alarm etter at en internkontroll avdekket det de mener er forfalskede sertifikater hos innleide sveisere. Petroleumstilsynet (Ptil) er varslet - og jobber med å få oversikt.

Publisert: Publisert: 24. september 2020 12:00

– Vi har fått informasjon fra Kværner om det de har oppdaget, og vi jobber med å orientere oss. Vi har hatt flere møter med ulike aktører og skal i nær framtid ha flere møter med disse, sier pressekontakt i Ptil, Øyvind Midttun, til Aftenbladet.

15 sveisere

Det var onsdag kveld at Kværner opplyste at en kvalitetskontroll har avdekket at «det fremstår som at det ikke er gjennomført riktig prøve for enkelte av sertifikatene» til sveisere fra en av deres underleverandører.

Så langt har det blitt oppdaget at 15 sveisere har forfalskede sertifikater. Det aktuelle selskapet er en mangeårig leverandør til Kværner.

Så langt er forfalskningene oppdaget i dokumentasjonskontrollen som skjedde da sveiserne skulle begynne på jobb. Kvaliteten og sikkerheten på norske felt skal, ifølge Kværner og Equinor, ikke være påvirket.

– I dette tilfellet har vi så langt avdekket at de har et sertifikat, men at de aldri har avlagt prøven som er påkrevd for sertifikatet. De har samtidig andre sertifikater som kan være korrekte, sier kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Kværner til E24.

– Ansvaret ligger hos Kværner

Øyvind Midttun sier at Ptil jobber med å få oversikt over saken, men understreker at det ansvaret ligger hos Kværner.

– Dette er først og fremst en sak for Kværner og deres kunder. De har formidlet til oss at de har oppdaget uriktig dokumentasjon. Vi vet ikke hvilke konsekvenser dette har, det er det Kværner som må få oversikt over. Dersom dette har konsekvenser for sikkerheten på norsk sokkel forventer vi at de ansvarlige operatørselskapene informerer oss om dette, sier Midttun.

Øyvind Midttun, pressekontakt i Ptil.

Kværner har nå startet sin egen gjennomgang av «sertifikater for personell fra underleverandører» som «inkluderer all Kværners virksomhet i Norge».

Sertifikatene som skal være forfalsket har logoen til det tyske sertifiserings- og ingeniørselskapet TÜV. De er varslet og bekrefter på sine nettsider Kværners opplysninger.

Politiet varslet

Underleverandøren skulle egentlig bidra med sveisearbeid på Kværners verft i høst, men selskapet opplyser at de nå vil forsøke å finne andre til å gjøre jobben frem til saken er avklart.

Politiet og kundene er ifølge Kværner varslet. Selskapet mener at kvaliteten og konstruksjonen på offshore-installasjonene ikke er påvirket.

– Kværner har nulltoleranse for avvik fra krav og standarder som er satt for å sikre riktig kvalitet, og der avvik kan påvirke liv, helse, miljø og sikkerhet, sier Steinar Røgenes, Kværners direktør for verft, operatører og ingeniørorganisasjonen, og legger til:

– Når vi avdekker uriktighet i viktig dokumentasjon tar vi det på største alvor. Saken viser at vi som bransje har robuste systemer som skal sikre at krav til kvalitet og sikkerhet opprettholdes.

Equinor: - Alvorlig

Den aktuelle underleverandøren skriver på sine nettsider at de har arbeidet med en rekke store olje- og gassprosjekter, inkludert flere av de store prosjektene på norsk sokkel de siste årene.

Dette gjelder blant annet prosjekter som Johan Sverdrup, Njord A, Johan Castberg, Nyhamna, Aasta Hansteen, Goliat, Edvard Grieg, med flere.

Fredrik Jebsen Bråten, talsperson for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor bekrefter at de har blitt varslet av Kværner og at Equinor har varslet Petroleumstilsynet.

– Vi ser alvorlig på denne saken. Samtidig er det viktig å understreke at kontrollsystemene som er etablert har fungert ved at dette har blitt avdekket i første av mange barrierer. Sikkerhet er første prioritet, sier Bråten.

Han sier at de foreløpig ikke har grunnlag for å si at sveisekvaliteten på leverte prosjekter er påvirket av saken.

– Hva foretar Equinor seg nå?

– Vi er i dialog med Kværner og holdes fortløpende orientert om saken. Vi vil fortsette dialogen med Petroleumstilsynet.