Krisen gjorde oljeutbygging i Nordsjøen mer norsk

Koronakrisen bidro til flere norske leverandører i Breidablikk-utbyggingen i Nordsjøen.

Olje- og energiminster Tina Bru roste partnerne i Breidablikk-utbyggingen. Fra venstre: Geir Tungesvis, fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, Jan Seglem, direktør for område vest i Vår Energi, Kjell Morisbak Lund, fungerende administrerende direktør i Petoro, og direktør Dag Sanner fra ConocoPhillips. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: 28. september 2020 14:32

– Prosjektet ble underveis utfordret av nedstenging av samfunnet, og vi måtte da ta en fot i bakken og gjøre andre og nye vurderinger. Vi valgte trygge løsninger framfor usikre. Løsninger som var positive for oss og norsk industri. Det gjorde at vi valgte mer norsk innhold i prosjektet enn vi ellers kunne ha gjort, sier Jan Seglem, direktør for område vest i Vår Energi.

Mandag morgen ble plan for produksjon, utbygging og drift (PUD) av Breidablikk-utbyggingen presentert på Equinors hovedkontor i Stavanger. Olje- og energiminister dukket opp på storskjerm med hilsen fra departementet og ga sittende bifall til prosjektet.

Hun skrøt av jobben partnerskapet Equinor, Vår Energi, Petoro og ConocoPhillips og trakk fram hvor gledelig det er å ta imot robuste prosjekter som skaper verdier og arbeidsplasser. Departementet skal videre legge fram utbyggingsplanen for Stortinget.

18,6 milliarder kroner

Breidablikk-utbyggingen er det største utbyggingsprosjektet som er levert så langt i år på norsk sokkel. Investeringene er på rundt 18,6 milliarder kroner. Feltet vil i levetiden produsere anslagsvis 200 millioner fat olje. 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer. Produksjonen kobles opp til Grane-plattformen for prosessering før oljen går videre til Sture-terminalen.

Utbyggingen fører også til økt utvinning fra Grane-plattformen og gjør at produksjonen fra denne plattformen forlenges med rundt 10 år – til utpå midten av 2040-tallet.

– Vi er veldig godt fornøyde med at norske leverandører har vist seg konkurransedyktige i dette prosjektet. Nødvendigvis betyr ikke prosjektet nye arbeidsplasser, men det sikrer eksisterende arbeidsplasser. Når alt summeres opp, vil prosjektet generere 11 000 årsverk i utviklingsfasen, mens det i drift vil ha rundt 350 årsverk, i tillegg kommer ringvirkninger i form av varer og tjenester, sier Equinors Arne Sigve Nylund, selskapets konserndirektør for norsk sokkel.

Nylund er tilfreds med at rundt 70 prosent av leverandørene i Breidablikk-utbyggingen har norsk fakturaadresse. Han legger til at rundt 90 prosent av innholdet i driftsfasen er norsk.

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Nyter godt av skattepakken

Det er klart at Aker Solurions vil ha rundt 300 årsverk tilknyttet prosjektet med prosjektledelse og ingeniørarbeid på Fornebu og Tranby, fabrikasjon i Egersund og Sandnessjøen, og serviceorganisasjon på Ågotnes. I tillegg kommer leveranser fra Storbritannia, Malaysia og Brasil.

Wood har på sin side har prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI). Tidligere i år vant TechnipFMC kontrakt for rørlegging på Breidablikk.

– Hvorfor er det ikke mer norske leveranser i prosjektet?

– Hovedsakelig skyldes dette at leverandørene vi har valgt har underleverandører de bruker i utlandet. Samtidig er det viktig for oss å få inn kompetanse og teknologi fra andre aktører også, sier Nylund.

Under presentasjonen påpekte Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for prosjekter teknologi, prosjekter og boring i Equinor, at det var tidskritisk å få Breidablikk-prosjektet i havn for å kunne utnytte eksisterende infrastruktur i området, med tanke på at Grane-plattformen har fallende produksjon.

Men prosjektet som skal stå klar til produksjon i 2024 nyter også godt av skattepakken for oljenæringen som Stortinget vedtok i juni i år. Arne Sigve Nylund vil ikke strekke det så langt som å si at prosjektet ikke ville blitt noe av uten skattepakken, men han sier det er liten tvil om at skattepakken styrker Breidablikk-prosjektet direkte.

Mindre, men lønnsomme funn

Nylund ønsker ikke å oppgi tall. Men han sier at generelt for de rundt 20 prosjektene som ligger i porteføljen for prosjekter som nyter godt av skattepakken, klarer de seg med en oljepris som i gjennomsnitt er mellom åtte og ti dollar lavere enn uten skattepakken.

Geir Tungesvik påpekte i sin presentasjon at det er gunstig å knytte mindre utbygginger til eksiterende infrastruktur for å kunne realisere nye utbygginger. Dette er også noe Arne Sigve Nylund mener vi vil se mer av framover.

– Vi har på ingen måte gitt opp å finne flere store funn på norsk sokkel, og de neste årene vil vi bore mellom 20 og 30 brønner årlig. Men vi er forberedt på å utvikle mindre funn, slike som Breidablikk, nær eksisterende infrastruktur som er lønnsomme, sier Nylund.