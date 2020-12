Rosenberg-verftet får millionstøtte

Rosenberg Worley får millioner for å kutte utslipp fra skip.

Skip som legger til hos Rosenberg Verft i Stavanger skal få strøm fra land. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Verftet i Stavanger står på listen over sju prosjekter for landstrøm. Totalt deler Enova ut 48 millioner kroner – og Rosenberg får 5,5 millioner.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai, og støtter opp under økt bruk av batteri i fartøy, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova i en melding.

Støtten gjør at alle skip som legger til på verftet, kan få strøm fra land. I Stavanger er politikere glade for tildelingen.

– Dette blir et utrolig positivt bidrag til å få ned utslipp både til luft og sjø. Det trengs for å kunne nå Stavanger sitt ambisiøse klimamål. Dessuten kan det være med på å redusere støy og dermed skape enda mer harmoni mellom industri og byen, sier leder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

– Politikere i alle regjeringspartiene har over lengre tid hatt kontakt med Rosenberg om behovet for å få på plass et landstrømanlegg. Det er kjekt at regjeringen leverer på dette, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H).

