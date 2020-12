Equinor kjøper andeler i Russland for 4,9 milliarder kroner

Oljegiganten øker på land i Russland gjennom et samarbeid med statsdominerte Rosneft.

TINER: Snø og kulde gjør at deler fryser fast ved Kharyaga-feltet i Russland, der Equinor allerede er partner. Nå øker Equinor sin tilstedeværelse i landet med et milliardkjøp.

Equinor har gått inn i en avtale med Rosneft, der den russiske stat er største eier, som øker selskapets tilstedeværelse på land i Russland.

Gjennom denne avtalen har Equinor kjøpt en andel på 49 prosent i aksjeselskapet LLC Krasgeonac, som eier 12 konvensjonelle (altså: ikke skifer) lete- og produksjonslisenser på land i Øst-Sibir.

Equinor blar opp om lag 550 millioner dollar for andelene. Det tilsvarer knapt 4,9 milliarder kroner med dagens valutakurs. Den delen av betalingen som skjer i kontanter er på 325 millioner dollar.

28 år i Russland

«Som en del av denne avtalen, har Equinor reallokert sine gjenværende leteforpliktelser i Okhotskhavet, og har derfor ingen utestående forpliktelser i det området», skriver selskapet.

En av de 12 lisensene som Equinor nå går inn i, North Danilovsky-utbyggingen, startet produksjonen i juli i år. Det ventes at produksjonen vil nå 40.000 fat olje per dag innen 2024, og planen er deretter å øke til 70.000 fat olje per dag.

Equinor har vært tilstede i Russland i 28 år, der de har 70 ansatte og kontor i Moskva. I 2012 gikk selskapet, som da het Statoil, inn i et samarbeid med Rosneft som er basen for deres russiske virksomhet.

