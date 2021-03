Riksrevisjonen: Ikke grunnlag for ny gransking av Kielland-ulykken

Myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken, men Riksrevisjonen mener det ikke finnes grunnlag for å gjennomføre en ny gransking.

Oddbjørn Lerbrekk, til venstre, overlevde «Alexander Kielland»-ulykken. Kian Reme mistet sin bror i ulykken. Vis mer byoutline Anders Minge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klokka 12: Følg overføringen fra pressekonferansen som går via Teams:

«alexander L. Kielland» havarerte på Ekofisk-feltet den 27. mars 1980. Vis mer byoutline Torgeir Berge/Norsk Oljemuseum

Artikkelen oppdaretes løpende. Klokka 12 er det presentasjon av rapporten ved Per-Kristian Foss.

Kielland-forsker Marie Smith Solbakken fra Universitetet i Stavanger var forberedet på at Riksrevisjonen ville kritisere mangel på åpenhet rundt årsaken til Kielland-ulykken som skjedde i 1980.

Hun hadde også forutsett at Riksrevisjonen ikke ville komme med helt nye opplysninger i saken, og at de heller ikke ville anbefale ny gransking.

Fransk rapport konkluderte annerledes

Riksrevisjonen går imidlertid grundig til verks i sin 159 siders lange rapport, som ble overlevert Stortinget i dag, tirsdag, klokka 11.

Myndighetene får sterk kritikk for mangelfull oppfølging av etterlatte og overlevende.

Veritas blir kritisert for sin dobbeltrolle ved at de både var med på granskingen etterpå og var ansvarlig for inspeksjonene av plattformen før ulykken.

Ikke hørt: Riksrevisjonen slår fast at mange relevante aktører ikke er blitt intrevjuet eller hørt av den norske kommisjonen. Ingen av dykkerne som undersøkte vraket av Kielland ble intervjuet av den norske kommisjonen.

Fransk versjon: Riksrevisjonen slår også fast at det er ulik oppfatning av ulykkesårsaken i den norske og den franske granskingsrapporten etter ulykken.

To forklaringer på årsaken

Riksrevisjonen tar blant annet for seg den franske granskingsrapporten som kom i 1985, som et motsvar på den norske rapporten og de norske anklagene om sveisefeil ved det franske verftet.

Riksrevisjonen konkluderer med at den franske kommisjonen trekker en annen konklusjon enn den norske om ulykkesårsak. Den franske kommisjonen mener plattformen ble driftet feil.

Konsekvensen av den franske rapporten ble et hemmelig forlik med norske interesser i 1991, som i realiteten var et nederlag for Norge.

Svakheter i granskingen

Riksrevisjonen skriver:

– Vi har også funnet noen svakheter ved den offentlige granskingen, men ikke nok til å trekke hovedkonklusjonen om årsakene til ulykken i tvil. Derfor mener vi at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny gransking, sier riksrevisor Per-Kristian Foss da rapporten ble levert til Stortinget klokka 11.

Torsdag 27. mars 1980 kantret boligplattformen Alexander Kielland på Ekofiskfeltet i Nordsjøen og 123 mennesker mistet livet. På oppdrag fra Stortinget har Riksrevisjonen undersøkt hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt i forbindelse med ulykken.

Riksrevisjonens hovedkonklusjoner er:

De etterlatte fikk ingen oppfølging og de overlevende ble fulgt opp for dårlig.

Vi har ikke funnet grunnlag for å gjennomføre en ny gransking.

Myndighetene gjorde en grundig jobb med å klargjøre årsakene til ulykken, men enkelte svakheter kan ha svekket tilliten til granskingen.

Myndighetene skulle gjort mer for å ivareta sikkerheten på boligplattformer på norsk sokkel før ulykken.

Ansvaret til de private selskapene - Phillips Petroleum og Stavanger Drilling - ble ikke kartlagt godt nok.

Myndighetene fulgte opp anbefalingene fra granskingsarbeidet.

Les undersøkelsen her.

Riksrevisjonen er tydelige i sin kritikk på det menneskelige plan:

Manglende oppfølging av overlevende og etterlatte

89 mennesker overlevde ulykken. Undersøkelsen viser at mange ikke fikk oppfølgingen de trengte. I en spørreundersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført, svarer 72 prosent av de overlevende at de ikke ble ivaretatt av helsepersonell i dagene etter ulykken. De som ikke var fysisk skadet, ble sendt hjem allerede dagen etter. De fikk ingen psykiatrisk oppfølging i akuttfasen. Det ble laget en plan for langsiktig oppfølging av de overlevende, som var en kombinasjon av oppfølging og forskning, men på 80-tallet hadde lokale myndigheter lite kompetanse på katastrofepsykiatri, og mange av de overlevende hadde ikke kontakt med helsevesenet der de bodde.

Rystende oppfølging

– Det er rystende å tenke på at mennesker som opplevde en så traumatisk ulykke, ble sendt rett hjem uten oppfølging og at de heller ikke fikk hjelp der de bodde, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Undersøkelsen viser også at Sosialdepartementet gjennom det psykiatriske fagmiljøet var godt kjent med at etterlatte etter de som mistet livet i ulykken, hadde behov for oppfølging. Likevel valgte departementet ikke å prioritere dette. De etterlatte fikk svært lite informasjon om dødsfallet. Det var for eksempel stor variasjon i hvordan de fikk dødsbudskapet. Mange fikk det gjennom media, og noen av de etterlatte etter dem som ikke ble funnet, fikk aldri overbrakt noe dødsbudskap.

Kritiserer regjeringen anno 1980

– Det er alvorlig at Sosialdepartementet ikke sørget for at ektefeller, barn og foreldre etter de som omkom, ble fulgt opp. Her har myndighetene sviktet. Det er desto mer alvorlig at det skyldtes nedprioriteringer, ikke uvitenhet, understreker Foss.

Har ikke funnet grunnlag for ny gransking

Allerede dagen etter ulykken ble det oppnevnt en offentlig granskingskommisjon. I tillegg etterforsket politiet ulykken. Til tross for et omfattende granskingsarbeid har mange av de berørte fortsatt ubesvarte spørsmål. I spørreundersøkelsen svarer 82 prosent av de overlevende og 64 prosent av de etterlatte at de har liten eller ingen tillit til granskingen. De fikk lite informasjon fra kommisjonen eller andre myndigheter. Det kan ha bidratt til å svekke tilliten til arbeidet.

Riksrevisjonen har funnet noen svakheter i granskingen, men ikke nok til å trekke hovedkonklusjonen om den utløsende årsaken i tvil. Det er bred enighet om at ulykken skyldtes et utmattingsbrudd i et støttestag. Kommisjonen gjorde svært grundige tekniske undersøkelser av hvordan sprekken i støttestaget, som førte til bruddet, oppsto.

Det har gått for lang tid

Det er nå 41 år siden ulykken, store deler av det tekniske bevismaterialet er borte og det vil være usikkerhet om ny informasjon fra vitner. Resultatene av nye analyser vil derfor være usikre.

– Vi har ikke funnet grunnlag for en ny gransking. Jeg forstår at dette er vanskelig for overlevende og etterlatte. At de ønsker klare svar har jeg dyp respekt for. Men det vil være svært krevende å gjennomføre en ny gransking, og det er lite sannsynlig at det vil få frem sikker og vesentlig ny informasjon, sier Foss.

Skulle gjort mer for sikkerheten før ulykken

Undersøkelsen viser at myndighetene kjente til flere svakheter i regelverket og kontrollen med denne typen plattformer før ulykken. Likevel gjennomførte de ikke nødvendige tiltak. Arbeidsmiljøloven trådte i kraft på norsk sokkel i 1977, men mange av dem som var om bord på Alexander Kielland, fikk likevel ikke tilstrekkelig sikkerhetsopplæring. Regelverket var uklart, utdanningskapasiteten dårlig og myndighetene ga oljeselskapene unntak fra kravene til sikkerhetsopplæring.

– Det er alvorlig at svakhetene i regelverk og kontroller ikke ble fulgt opp av myndighetene. Det offentlige skal ikke sitte på kunnskap om nødvendige sikkerhetstiltak uten å iverksette dem. Det kan få fatale konsekvenser for liv og helse, slik det dessverre gjorde i dette tilfellet, sier Foss.

Også den offentlige granskingskommisjonen pekte på svakheter i regelverk og kontroller. Etter ulykken fulgte myndighetene opp, og både regelverket og kontrollsystemet ble bedre. Som følge av dette er antall dødsfall og ulykker på norsk sokkel kraftig redusert. I tillegg ble systemet for å ivareta overlevende og etterlatte betydelig styrket, blant annet som følge av erfaringene etter Alexander Kielland-ulykken.

– Det kan komme en kritikk av mangel på åpenhet. At overlevende ikke ble hørt. Det kan komme en anbefaling om at ulykken bør belyses bedre ut fra åpenhet og hva den har gjort med samfunnet og de som er berørt, sier Smith Solbakken.

Opp til Stortinget

– Det kommer nok ikke noe nytt fram i dag. Det kommer no heller ingen anbefaling om ny gransking, sier hun.

Resten blir opp til Stortinget når de skal behandle rapporten fra Riksrevisjonen.

Smith Solbakken har skrevet flere bøker og artikler om ulykken.

«Alexander L. Kielland»-ulykken 27. mars 1980: Boreriggen «Alexander L. Kielland», som ble brukt som boligrigg, tippet rundt i Nordsjøen mens den lå ved Edda-feltet. 123 mennesker døde, 89 ble reddet i det som er norgeshistoriens verste industriulykke. Eiere: Stavanger Drilling eide riggen, mens Phillips Petroleum Norway, i dag en del av ConocoPhillips, lånte riggen inn som boligplattform. Årsaker: Den offentlig oppnevnte granskingskommisjonen slo i 1981 fast at årsaken var en sprekk i D6-staget på plattformen. Sprekken hadde utviklet seg over tid og oppsto som følge av en dårlig sveis ved innfestingen av en såkalt hydrofon. Den norske kommisjonen la dermed skylden på verftet CFEM i Frankrike som hadde bygget plattformen. De franske interessene tilbakeviste denne en-faktorforklaringen og så ulykkesårsaken som mer sammensatt, som også inkluderte andre forhold. Riksrevisjonen: Fredag 24. mai 2019 ble det klart at Riksrevisjone skal gå gjennom «Kielland»-ulykken. Rent formelt ble dette vedtatt av Stortinget i juni 2019. Dette skjer etter krav fra pårørende, etterlatte og overlevende. De siste årene er det også kommet fram nye opplysninger om «Kielland»-ulykken i kraft av arbeidet som Universitetet i Stavanger har gjort og i omfattende artikkelserier i Stavanger Aftenblad. Mars 2021: Etter planen skal Riksrevisjonen levere sin «Kielland»-rapport tirsdag den 9. mars. Vis mer vg-expand-down

Aftenbladet/E24 rapporterer direkte fra pressekonferansen klokka 12. Rapporten legges fram for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite klokka 11.

Riksrevisjonen har brukt halvannet år på å granske Alexander-Kielland-ulykken som skjedde på Ekofiskfeltet i 1980. Tirsdag venter pårørende og oljebransjen på konklusjonen deres.

På Bristol hotell i Oslo med pårørende og overlevende i Kielland-nettverket samlet. De vil få en egen, og grundigere gjennomgang av Riksrevisjonens rapport av Riksrevisjonens leder Per-Kristian Foss.

Historieprofessor Marie Smith Solbakken følger framleggelsen sammen Kielland-nettverket i Oslo.

Plattformen «Alexander L. Kielland» kantret om havarerte den 27. mars 1980. 123 mennesker omkom i ulykken.

Rapport fra 1981

Ulykken ble gransket av en kommisjon som konkluderte i 1981, nøyaktig ett år senere. Deres hovedkonklusjon var at ulykken skyldtes en sveisefeil fra det franske verftet som ledet til et brudd, som igjen ledet til at den ene plattformfoten ble revet av.

I løpet av tjue minutter gikk plattformen rundt. redningsutstyr var mangelfullt. Det samme var opplæring og rutiner. Plattformen ble også driftet i strid med driftsmanualen og var ikke godt nok vedlikeholdt.

Plattformen var under ombygging da den havarerte. Plattformen skulle flyttes til britisk sokkel få dager senere.

I 40 år har årsaken til ulykken blitt debattert av etterlatte og aktører.

LES OGSÅ:

Les på E24+ – Nye Kielland-funn slår sprekker i granskingen

Les også Riksrevisjonen om Kielland-ulykken: – Uansett hva vi konkluderer med, vil noen bli skuffet

Riksrevisjonen

Leder av kontrollkomiteen Dag Terje Andersen (Ap) ledet arbeidet med å få saken gjennom Stortinget i juni 2019. Andersen håpet å få et mer omforent faktagrunnlag om Norges verste industriulykke ved at Riksrevisjonen gikk gjennom alt materialet på nytt.

Verken Oddbjørn Lerbrekk eller Odd Kristian Reme Ingen av dem Reme har noen gang slått seg til ro med konklusjonen om ulykkesårsaken fra kommisjonen i 1981. Vis mer byoutline Anders Minge

Ydykelsen er det sterkeste minnet

Marie Smith Solbakken peker på det sterkeste minnet fra mange av de mange overlevende og etterlatte hun har snakket med i sitt arbeid.

– Det er ikke traumene fra selve ulykken. Det er ydmykelsen ved å ikke bli hørt.

Arbeidsmiljøloven ble innført i Norge i 1977 og var gyldig også for norsk sokkel da ulykken skjedde i 1980. Den vektlegger viktigheten av deltakelse og involvering.

Granskingen av Kielland-ulykken var et uttrykk for det motsatte. De overlevende ble ikke hørt. Kommisjon og politi var ikke interessert i opplyningene de hadde.

– Den ydmykelsen er det sterkeste minnet, sier Smith Solbakken.