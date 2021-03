Equinor har valgt løsning for gassfelt i Brasil: – En viktig milepæl

Equinor har valgt konsept for utbyggingen av gassfeltet BM-C-33 i Brasil. Gassen skal behandles på et skip og sendes til land, men Equinor er avhengig av at Brasil fortsetter liberaliseringen av gassmarkedet.

Peregrino-feltet i Brasil, som drives av Equinor.

Torsdag kveld melder Equinor at selskapet har valgt hvordan gass- og kondensatfeltet BM-C-33 i Camposbassenget skal bygges ut.

Equinor og partnerne Repsol Sinopec og Petrobras har valgt en løsning med et flytende produksjons-, lagrings- og losseskip.

Her skal gass, olje og kondensat prosesseres. Oljen skal losses på bøyelastere og sendes til det globale markedet med skip. Gassen skal sendes til land med rør til et nytt mottaksanlegg ved Petrobras-anlegget TECAB i Cabiúnas.

– BM-C-33 er et nøkkelprosjekt i vår portefølje, og konseptvalget er en viktig milepæl i arbeidet med å modne prosjektet, sier prosjektdirektør Geir Tungesvik i Equinor.

– Det er viktig å fortsette å optimalisere og forbedre prosjektet for å gjøre det mer robust for det framtidige markedet, legger han til.

Mener markedet må liberaliseres

Equinor understreker at selskapet er avhengig av at Brasil fortsetter å liberalisere sitt gassmarked for å kunne gjennomføre planene sine.

– BM-C-33 inneholder betydelige gassvolumer. For å videreutvikle prosjektet er det nødvendig at den pågående liberaliseringen av gassmarkedet i Brasil blir fullført, etter den gjeldende planen, sier Equinors landsjef i Brasil, Veronica Coelho.

Hun understreker at BM-C-33 kan skape jobber, verdier og ringvirkninger. Økt gassforsyning i Brasil kan gi muligheter for industriutvikling, påpeker landsjefen.

Det nye feltet skal ha en eksportkapasitet på 16 millioner standard kubikkmeter per dag, og volumene som sendes til land daglig vil normalt ligge på 16 millioner standard kubikkmeter.

Dette er ifølge selskapet et betydelig volum sammenlignet med dagens etterspørsel etter gass i Brasil.

Equinor har ikke bestemt når endelig investeringsbeslutning skal tas, og når produksjonen kan starte ved feltet.

