Equinor har satt dato for oppstart av Martin Linge

Nesten fem år forsinket styrer Equinor nå mot oppstart for det skandaleforfulgte feltet Martin Linge i Nordsjøen. Equinor innrømmer samtidig at lønnsomheten i prosjektet er redusert.

Equinor planlegger å starte opp produksjon fra Martin Linge den 13. juni 2021. Vis mer byoutline Jan Arne Wold / Equinor

Equinor planlegger å starte opp produksjon fra Martin Linge den 13. juni 2021. Det skriver selskapet i et brev til Petroleumstilsynet. Men det er fortsatt knyttet usikkerhet til ferdigstilling av oppstartkritisk arbeidsomfang.

Samtidig med at produksjonsdato nærmer seg, er levetiden for prosjektet utvidet fra 2027 til ut 2032. Dette skyldes at oppstartstidspunktet er forskjøvet fra senhøsten 2016 til 2021, samt en økning i ressursanslaget i etterkant av at prosjektet ble godkjent i 2012.

Dette opplyser Equinor i et brev til Petroleumstilsynet fra mars i år.

Prisen på Martin Linge-prosjektet har nesten doblet seg, fra 31 milliarder til 60,8 milliarder (i 2020-kroner) ifølge tallene som ble lagt fram i forslag til statsbudsjett i fjor høst.

Feil i prosjektering

I brevet til Petroleumstilsynet skriver Equinor at de totale investeringene vil bli 58,1 milliarder kroner ut fra Equinors tall høsten 2020, opp fra drøyt 31,5 milliarder kroner da prosjektet ble vedtatt i 2012. Overskridelsen er på 26, 1 milliarder kroner.

– De økte kostnadene på prosjektet skyldes de betydelige forsinkelsene, nødvendige ombygginger på grunn av feil i prosjekteringen og kvalitetsfeil på arbeid utført på verftet i Asia, kostnader for å erstatte diskvalifiserte brønner, samt økte kostnader på grunn av svak norsk krone i forhold til kontrakter i utenlandsk valuta. Som et resultat av forsinkelser, økte kostnader og justerte valuta og prisforutsetninger er lønnsomheten i prosjektet redusert, skriver Equinor.

Hemmeligholder dato

Pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor sier at selskapet ikke har noen dato å oppgi når det gjelder oppstart av Martin Linge, annet enn at det vil skje i løpet av sommeren.

Har dere en bestemt dato for oppstart av produksjon fra Martin Linge?

– Vi oppgir aldri eksakte oppstartsdatoer på prosjekter i forkant, men oppstart blir slik det er kommunisert tidligere i løpet av sommeren

– Hvordan har dere håndtert brønnproblematikken rundt eksplosjonssikkert utstyr og andre forhold som tidligere er påpekt av Petroleumstilsynet?

– Prosjektet er nå i innspurten og det jobbes mye i prosjektet. Men vi vil ikke starte opp før vi har samtykke på plass fra Petroleumstilsynet og nødvendig arbeid for sikker oppstart er gjennomført. Noen videre detaljer er det ikke naturlig for oss å gå inn på nå.

Søndag den 13. juni

Til Petroleumstilsynet har imidlertid Equinor levert en konkret plan for oppstart og andre aktiviteter som skjer i tiden framover. Her kommer det fram at selskapet tar sikte på å starte opp produksjon fra Martin Linge den søndag den 13. juni 2021.

Equinors videre tidsplan framover viser videre at Equinor gjør klar for varm plattform den 30. mai. Da fjernes plugger i produksjonsbrønner. To uker senere er det altså produksjonsstart, mens flotellet «Floatell Endurance» demobiliseres den 14. august 2021.

Equinor skriver at det fortsatt hersker usikkerhet knyttet til ferdigstilling av oppstartkritisk arbeidsomfang, men forventet oppstart er sommeren 2021.

Equinor skriver følgende om det videre arbeidet:

– Det gjenstående arbeidet fram mot oppstart av produksjonen består av ferdigstillelse av Martin Linge plattformen, ferdigstillelse av lagerskip for olje, samt oppkobling av en gassproduksjonsbrønn. Etter produksjonsstart vil det gjenstå boring og oppkobling av tre gass brønner, samt et begrenset ikke oppstarts kritisk arbeidsomfang på plattformen.

Ut fra de optimistiske anslagene forventer Equinor en produksjon på rundt 5000 standarkubikkmeter olje og kondensat i 2021, mens volumet av gass ligger på rundt 4000 standardkubikkmeter.

Produksjonstoppene vil nås henholdsvis i 2022 for olje med rundt 8000 standardkubikkmeter og i 2024-2026 for gass med nesten 12 000 standarkubikkmeter, med den samme optimismen lagt til grunn. De lave anslagene for produksjonsprofilen ligger på omtrent halvparten for olje og kondensat og nær en tredjedel for gass.

Det legges til grunn at produksjonen var til 2032.

Konflikt med Total

Før Equinor overtok som operatør hadde Total E&P Norge AS forboret åtte brønner før. Equinor har boret to brønner, en til Martin Linge Vest og en til Martin Linge Øst.

Aftenbladet har tidligere skrevet at Equinor skylder på Total og hevder at Martin Linge-brønner har mangelfulle barrierer. Equinor gikk på sin side likevel god for brønndesignet som lisenspartner i utbyggingen.

Som følge av dette har Equinor boret tre erstatningsbrønner. Kostnadene for dette har Equinor tidligere opplyst til Aftenbladet ligger på vel to milliarder kroner.

Total på sin side har hele tiden stått på at de fire gassbrønnene som ble boret av Total E&P Norge AS på Martin Linge-feltet ble overlevert i trygg tilstand, med tilstrekkelig brønnbarrierer i samsvar med bransjestandarder til Equinor da de påtok seg operatørskapet.

Ytterliggere tre brønner, den ene ble gjort i slutten av mars, er planlagt, samt en brønnintervensjonskampanje for å klargjøre brønner til oppstart.

Boreprogrammet på Martin Linge forventes å vare fram til midten av februar neste år.