Færre alvorlige Equinor-hendelser i 2021 tross sikkerhetskritikk

Equinors egen sikkerhetsstatistikk for første kvartal i 2021 viser færre alvorlige hendelser og personskader i bedriften sammenlignet med samme periode i 2020.

Anders Opedal ute på sin første offshoretur som konsernsjef sist uke.

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Det er i årets første kvartal registrert ti alvorlige hendelser sammenlignet med fjorårets første kvartal da tallet lå på 21. Det er registrert 66 personskader i første kvartal i år. Dette er en nedgang fra 78 i første kvartal 2020.

– Vi jobber for å styrke sikkerhetsresultatene våre ytterligere gjennom daglig forbedringsarbeid og målrettede prosjekter. En viktig del av dette arbeidet er økt åpenhet om sikkerhetsresultater, sier konserndirektør Jannicke Nilsson i en pressemelding.

Likevel har sikkerhetskritikken mot Equinor det siste året vært høylytt. E24 har tidligere skrevet om sikkerhetssituasjonen for Equinor. Flere ganger har de møtt kritikk fra Petroleumstilsynet.

– Vi må bli flinkere, sa konserndirektør Kjetil Hove etter et møte mellom oljegiganten og Ptil.

Ptil kalte inn til møte fordi de var bekymret for manglende etterlevelse av regelverket og alvorlige hendelser på både sokkelen og på land.

Equinor-sjef Anders Opedal innrømmet i et ferskt intervju med E24 at oljegiganten ikke hadde vært gode nok på sikkerhetsarbeidet.

– Fremdeles for høyt

I løpet av årets tre første måneder er det registrert to gasslekkasjer, én på Visund-feltet i Nordsjøen, og én hydrogenlekkasje på Mongstad-raffineriet. Seks lekkasjer ble rapportert for samme periode i fjor. Ingen alvorlige brønnhendelser har blitt rapportert i første kvartal 2021.

– Antallet hendelser er fremdeles for høyt og vi ser behovet for å styrke vår risikoforståelse. Samtidig må vi vise at vi lærer av tidligere hendelser ved å unngå nye hendelser, sier Nilsson videre.

– I noen sammenhenger vil det være ulike syn på hva som er de beste tiltakene for å nå våre felles mål. For oss er tett dialog med både tilsynsmyndigheter og tillitsvalgte avgjørende for sikkerhetsarbeidet. Vårt felles mål er å styrke sikkerhetskulturen og sikre at alle kommer trygt hjem, avslutter hun.

