Får ikke svar om hvem som eier Angola-partner

Equinor har fortsatt ikke fått bekreftet eierskapet i oljeselskapet Acrep, og truer med å trekke seg fra en lisens i Angola.

Over et år etter at avtalen ble kjent, jobber Equinor fortsatt med å få avklart eierskapet hos partneren Acrep i Angola. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

26. februar må totalt ni tidligere og nåværende olje- og energiministre, styreledere og konsernsjefer i Equinor møte til høring i Stortinget, blant annet om Equinors sosiale bidrag til Angola på i overkant av 700 millioner kroner, som en del av en kontrakt fra 2011.

Saken er tatt opp igjen av kontroll- og konstitusjonskomiteen etter Aftenbladet/E24s saker om et forskningssenter i Angola som stadig ikke er bygget, sosiale prosjekter som ikke er gjort rede for, og partnere med hemmelige eiere.

Samtidig truer Equinor med å gå ut av en letelisens i Angola, «Blokk 1/14», med mindre de får en god nok bekreftelse på hvem som eier selskapet Acrep, en av partnerne i lisensen.

Ifølge Equinor var det en forutsetning for å gå inn i lisensen at eierforholdene var kjent og avklart for alle partnerne. Over et år etter at avtalen ble kjent, er avklaringene Equinor har bedt om fra Acrep fortsatt ikke på plass.

– Vi jobber fortsatt med nødvendige avklaringer i forhold til Acrep. Som tidligere meddelt vil vi gå ut av lisensen om de nødvendige avklaringene ikke kommer på plass, sier Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, til E24.

Hemmelige eiere

Acrep er et privat, angolansk oljeselskap og har i prinsippet hatt hemmelige eiere siden 2008.

Da E24 stilte spørsmål til Equinor om eierskapet i Acrep høsten 2020 sa Equinor at de vil gå ut av lisensen dersom det ikke kan bekreftes at selskapet Somoil ikke lenger er blant aksjonærene i Acrep.

Somoil er et annet angolansk oljeselskap med hemmelige eiere, og er i over ti år blitt koblet til noen av de mektigste myndighetspersonene i Angolas oljeforvaltning.

Equinor var partner med Somoil i Angola fra 2007 til 2016, noe det norske selskapet fikk skarp kritikk for.

Bekymringen rundt små, angolanske oljeselskaper med hemmelige eiere, har vært at selskapene i praksis kan ha vært brukt av en korrupt, politisk elite, til å skaffe seg enorme, private inntekter.

E24 publiserte en større sak om Equinors forhold til Somoil i desember 2020.

Vil ikke si hvor lenge de har spurt

I høst sa Erik Haaland i Equinor at Acrep hadde gitt skriftlig beskjed om at Somoil er ute av eierstrukturen, men at Equinor foreløpig manglet tilstrekkelig dokumentasjon.

I november var Equinor ifølge Haaland i «tett dialog med Acrep» for å få det på plass så raskt som mulig.

To måneder senere er situasjonen den samme.

Haaland har ikke villet svare på når Equinor første gang ba Acrep om en avklaring om eierskapet, men sier det har vært en del av Equinors arbeid fra begynnelsen av i den aktuelle lisensen.

Ifølge Equinors nettsider kom de inn i lisensen i begynnelsen av 2020. Operatøren Eni meldte selv at de hadde sikret seg rettighetene, sammen med blant annet Equinor, i november 2019.

– Vi ønsker ikke å gå i detaljer rundt når denne prosessen startet, men det er helt ordinært at forhandlinger og forberedelser for slike avtaler tar noe tid, også før avtaler blir signert, sier Haaland i Equinor.

Ifølge Haaland ble lisensen godkjent av myndighetene i Angola før jul, og selskapene forhandler nå om avtaleverket. Det er derfor viktig for Equinor at de nå får en god nok bekreftelse på at selskapet Somoil faktisk er ute av Acrep.

– Vi ønsker å få det avklart så raskt som mulig, og jobber med Acrep for å få det til, sier Haaland.

Lite innsyn

Informasjon om hvem som eier selskaper i Angola er i mange tilfeller svært vanskelig å få tak i. En grunn er at det ikke er noe enkelt tilgjengelig digitalt selskapsregister. En annen grunn er at det er lovlig med hemmelig eierskap.

E24 har hentet ut Acreps selskapsdokumenter fra Angola, men etter 2008 er det ikke oppgitt hvem som er aksjonærer i selskapet. Acrep har ikke svart på henvendelser fra E24.

Somoil skrev i en e-post til E24 høsten 2020 at de ikke lenger har aksjer i Acrep, men på nettsidene oppgir Somoil fortsatt tre av Acreps lisenser som indirekte eiendeler.

Ukjente partnere og sosiale bidrag

E24 har dokumentert at Equinor siden 2007 har vært partner med selskaper i Angola, der det ikke er bekreftet hvem som er eier. Blant annet avslørte E24 at Equinor i en årrekke var partner med det beryktede nettverket «88 Queensway Group», gjennom selskapet SSI-31.

E24 har også skrevet flere artikler om en kontrakt inngått i 2011, der Equinor forpliktet seg til å betale 420 millioner kroner i finansiering til et forskningssenter i Angola, og 291 millioner kroner til udefinerte sosiale prosjekter.

Forskningssenteret er fortsatt ikke bygget, men etter en lang rekke henvendelser fra E24 om saken, sa Sonangol i september 2020 at forskningssenteret nå skal bygges, og at arbeidene vil starte opp i 2021.

Equinor vet ikke hva de 291 millioner kronene til sosiale prosjekter er brukt til, og har vist til at det er Sonangol som ansvarlig for gjennomføringen av prosjektene.

Equinor har gjentatte ganger understreket at all deres virksomhet i Angola har skjedd i tråd med relevant antikorrupsjonslovgivning.