Equinor får krass kritikk fra miljømyndighetene etter ulovlige oljeutslipp på Mongstad. Myndighetene frykter at Equinor-ledelsen ikke tar miljøet på alvor, og kalte dem inn på teppet.

Equinors anlegg på Mongstad er Norges største oljeraffineri. Her produseres store mengder bensin, diesel og flydrivstoff.

Nå reagerer Miljødirektoratet på forurensing etter oljeutslipp. Det var Equinor som tidlig i 2020 varslet direktoratet om uhellene.

Direktoratet bruker uvanlig krasse formuleringer i et ferskt brev til Equinor.

«Vi ser svært alvorlig på situasjonen», skriver de i brevet Aftenposten/E24 har fått innsyn i.

Aftenposten/E24 har fredag forsøkt å få en kommentar fra Equinor. De svarte med en pressemelding fredag ettermiddag.

– Forholdene vi har avdekket på Mongstad er uakseptable, sier Irene Rummelhoff. Hun er konserndirektør i Equinor.

– Overhodet ikke tilfredsstillende

Direktoratet har hatt en rekke møter med Equinor-ledelsen tidligere i år. Bakgrunnen er en frykt for at jobben med å ivareta miljøet mangler forankring på toppnivå i selskapet.

– Det er spesielt at vi må påpeke at dette er viktig, sier Harald Sørby. Han er seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Etter dette startet Equinor en intern granskning av saken. Rapporten kom fredag.

Nå får Equinor to pålegg:

De må grundig vurdere forurensingen.

De må gjøre tiltak som hindrer skade på miljøet.

– Utfordringen er langt større enn det vi har antatt tidligere. Situasjonen på Mongstad er overhodet ikke tilfredsstillende. Vi håper Equinor tar dette alvorlig og følger opp, sier Sørby.

– Skadelig for livet og organismene

Mellom 2015 og 2019 rapporterte Equinor inn utslipp av over 40.000 liter mer enn de hadde tillatelse for. Equinor har nå pumpet opp 100.000 liter olje fra grunnen.

Antall utslipp ville vært betydelig færre dersom Equinor hadde gjort nødvendige tiltak, mener direktoratet.

De frykter høy grad av ulovlig forurensning og en uakseptabel risiko for spredning.

Equinor mente i 2018 at utslippene ikke utgjorde en stor risiko for miljøet. Oljen spredte seg ikke til sjøen, mente de. Derfor nøyde direktoratet seg med å be dem gå gjennom rutinene for å unngå flere uhell.

I 2019 og 2020 har det imidlertid oppstått flere utslipp. Og det har spredt seg til sjøen.

Equinors vurdering i 2018 er derfor ikke riktig, ifølge direktoratet.

– Olje i vannet og grunnen er skadelig for livet og organismene der, sier Sørby.

Konserndirektør i Equinor, Irene Rummelhoff Vis mer byoutline Marit Hommedal/NTB

Alvorlige brudd

Utslippene i seg selv er alvorlige, mener de. Men at forurensingen spres til sjøen er enda mer alvorlig, skriver de.

Equinor har også brutt et miljøkrav i tillatelsen deres, ifølge Miljødirektoratet.

– Å bryte tillatelsen kan sammenlignes med å bryte veitrafikkloven. Å kjøre i 53 km/t i 50-sonen gir ikke fengsel. Men 120 km/t i 50-sonen gir strengere reaksjon, sier Sørby.

– Hvordan ser Equinors brudd ut i trafikken?

– Nå er vi oppe i høy fart. Det vil jeg si.

Equinor: - Ikke i samsvar med relevante miljøkrav

Equinor har selv svart i en pressemelding:

– Equinor satte, da forholdet ble kjent, straks i verk tiltak for å begrense konsekvensene av oljetilsiget. Oljen i grunnen rundt sikringsbassenget har nå blitt samlet opp. Alle kilder vi har funnet til lekkasjer er utbedret, og oljeverdier ut fra vannrenseanlegget er tilbake til normalnivået, sier direktør for markedsføring, prosessering og handel, Irene Rummelhoff.

– Forholdene vi har avdekket på Mongstad er uakseptable. Granskingen viser at det har vært en utilstrekkelig forståelse av krav som gjelder for utslipp til grunnen, og at dette har ført til at vi på dette området har hatt en praksis som ikke er i samsvar med relevante miljøkrav. I tillegg til operative tiltak på stedet, har vi derfor satt i gang et arbeid for å styrke kunnskapen og sikre etterlevelse av alle krav for utslipp til grunn. For utslipp til vann bekrefter granskingen at vi har gode rutiner for å sikre at vi er innenfor de grensene som er satt av myndighetene, sier Irene Rummelhoff.

