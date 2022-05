Oljetoppene feiret 50 år med Oljedirektoratet

De aller fleste oljetoppene var på plass på Atlantic Hotel da Oljedirektoratet (OD) feiret sitt 50-årsjubileum tirsdag.

Fullsatt sal i Atlantic Hall under ODs jubileumskonferanse.

Jubileumskonferansen åpnet med en historisk presentasjonsvideo av OD gjennom 50 år. Deretter kom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) med en hilsen til jubilanten på videolink hvor han var tydelig på at bransjen ikke skal avvikles, men utvikles.

Dro fram Ekofisk

Det samme gjentok olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) flere ganger da han entret scenen.

– Hvem hadde trodd at vi skulle ha full aktivitet på Ekofisk til 2048, spurte Aasland for å tydeliggjør bildet av hvor viktig olje- og gassindustrien fortsatt er for Norge.

Og så la han til:

– Det er en takknemlig jobb å være norsk olje- og energiminister.

Jubileumskonferansen er delt inn i fire tematiske hoveddeler, der den røde tråden er fortid, nåtid og framtid på norsk kontinentalsokkel:

Myndighetenes perspektiver

Energisikkerhet og samfunn

Operatørenes perspektiver: Norsk sokkels konkurransekraft

Framvoksende havnæringer

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) åpnet jubileumskonferansen til OD.

Oljetopper i debatter

De aller fleste av Norges oljetopper var på plass på plass i Atlantic Hall.

Administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund, snakket blant annet om gass sin rolle i energiforsyningen til Europa, mens vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund, hadde et foredrag om havvind om framvoksende næringer.

Litt senere var det flere paneldebatter. Og først ut var Kjetil Hove, konserndirektør for utforskning og produksjon i Norge i Equinor, Steinar Våge, administrerende direktør i ConocoPhillips Norge​ og Nikolai Lyngø, administrerende direktør i Sval Energi​, som ga sine synspunkter rundt operatørenes perspektiver på norsk sokkel.

Litt senere på dagen debatterte administrerende direktør i Norsk olje og gass, Hildegunn Blindheim, Torger Rød, administrerende direktør i Vår Energi, Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP, Kalmar Ildstad, direktør for lisensforvaltning i Oljedirektoratet og Ståle Gjervik, administrerende direktør i ExxonMobil Mobil Global Services Company rundt norsk sokkels konkurransekraft i framtiden.

Konferansen ble, som seg hør og bør, avsluttet med en gedigen jubileumskake.