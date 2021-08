FNs klimarapport til tross: Energitopper mener norsk sokkel står støtt

Mandag kom FNs klimarapport. Den gir ingen rom for tvil: Oljealderen er over. Dette preget, men skremte ikke den første fysiske samlingen av energitopper etter pandemien: – Vi skal bli en energiprovins, sier Anders Opedal.

Equinor-sjef Anders Opedal i omformerstasjonen på P2- plattformen til Johan Sverdrup-feltet . Den bygges ved Aibels veft i Haugesund. I dette rommet kommer strømmen fra land og blir omformet fra likestrøm til vekselstrøm for denne plattformen, men også plattformene Gina Krogh, Gudrun, Ivar Aasen, Edward Grieg og Sleipner-feltet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Aktører fra olje, energi, næringsliv og politikken har denne uken vært samlet i Haugesund for Energirikekonferansen.

NHO-direktør Ole Erik Almlid åpnet konferansens andre og siste dag med en oppfordring til landets politikere.

– Alle her har det samme målet: Å løse klimakrisen. Mange av politikerne gjør en god jobb, men lytt mer til næringslivet fordi de ligger et par hakk foran politikken i dag, sa han og la dermed listen for dagen.

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener næringslivet må lyttes til fordi de ligger et par hakk foran politikken i jobben med å løse klimakrisen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Det er uklokt for verdens klima å stenge ned den norske sokkelen. Er det positivt at vi slutter å utvinne gass som kan komme tyskere og polakker til gode mens de fortsetter med produksjon av kull, spurte forbundsleder i Industri Energi Forde Alfheim retorisk til publikum som stemte i.

Norsk olje- og gassproduksjon strider ikke med verdens klimamål og det grønne skiftet. Dette var mantraet fra de fleste talerne onsdagen.

Anders Opedal på P2-plattformen med Aibel-direktør Mads Andersen onsdag formiddag. I bakgrunnen Njord Bravo-skipet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Energiprovinsen Norge

Det var første gang Anders Opedal talte på en konferanse med publikum som fersk konsernsjef i Equinor. Tiden sin brukte han på å vektlegge viktigheten av norsk sokkel i tiden fremover.

– For oss i Equinor handler det om å transformere norsk sokkel fra en olje- og gassprovins til en energiprovins, slo Opedal fast. Etterpå besøkte han verftet til Aibel og deres størst prosjekt så langt: Johan Sverdrup-feltets femte og siste plattform.

For Equinor-toppen er det ingen tvil. Norsk sokkel og Equinor skal spille en viktig rolle, også i årene som kommer.

– Vi skal redusere de utslippene vi er ansvarlige for så mye som mulig. Men klimarapporten er også klar på at det trengs mer fornybar energi. Vår strategi legger opp til det fordi vi øker investeringene våre i dette segmentet kraftig, sier Opedal til Aftenbladet/E24.

Saudabuen er altså tydelig på at olje- og gass nå må dele selskapets oppmerksomhet med andre energikilder.

– Vi skal gi verden tilgang på fornybar energi, hydrogen og CCS. Vi vil fortsette å produsere olje og gass, men vi har lagt om letestrategien slik at det skjer mer rundt eksisterende infrastruktur, sier han.

– Det handler om å utnytte ressursene på en god måte. Det er de prosjektene med lavest kostnad og lavest utslipp og mest bærekraftig, legger han til.

FNs generalsekretær António Guterres har sagt at oljetidens aftensang har kommet. Verden må slutte å lete etter fossil energi. Hvis ikke vil 1,5-gradersmålet ryke rimelig fort. Anders Opedal mener likevel at norsk sokkel skal være avgjørende også i årene fremover.

– Norsk sokkel ligger helt fremst i reduserte utslipp. Den innsatsen som legges i å redusere utslippene i Norge finner vi ikke i veldig mange andre land. Skal vi overlate olje- og gassproduksjonen til de landene som ikke har den samme teknologien som oss, spør han før han selv svarer.

– Norsk sokkel er utrolig konkurransedyktig og skal spille en viktig rolle fremover, avslutter han.

Statsminister Erna Solberg kom til Haugesund og avviste at havvind får samme skattevilkår som oljenæringen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Frykter ødeleggende symbolsaker

Også statsminister Erna Solberg besøkte konferansen i Haugesund. Hun mener det er viktig at staten tar sin del av risikoen for at fornybarprosjekter skal lykkes.

– Staten gjør mer og mer for å sikre det grønne skiftet. Vi ser at bunnfast er blitt lønnsomt og at staten nå tjener penger på det. Selvfølgelig er det nødvendig med stimulanser til videre utbygging av havvind, sier Erna Solberg til Aftenbladet/E24.

– Men vi må også sikre at vi ikke betaler for mye, legger hun til.

Statsministeren gjør det klart at havvind ikke vil gis de samme rammevilkårene som oljeskatteregimet legger til grunn for olje- og gassnæringen. Nettopp fordi avkastningen er ventet å være lavere.

– Derfor vil konsesjonssystemet være annerledes. Men vi er ikke ferdig med å utvikle dette systemet, så ting vil skje her, slår hun fast.

Hun gir full støtte til konsernsjefen i Equinor. Norsk sokkel er viktig i tiden fremover.

– Tenk på all den teknologien vi har, sier hun.

Likevel presiserer hun at nedgangen i produksjonen er kommet for å bli.

– Vi har kuttet oljeproduksjonen betraktelig siden 2000. Vi har sannsynligvis også nådd toppen for naturgassproduksjon i Norge. Vi vet at det er færre nye områder, sier Solberg som likevel mener produksjonen må videreføres.

Mye tyder på at Erna Solberg nå går inn i sine siste måneder som statsminister. Alle meningsmålinger indikerer et regjeringsskifte. På vegne av olje- og gassektoren frykter hun følgene av dette.

– I Norge har Høyre og Arbeiderpartiet sikret en fremtidsrettet olje- og gassnæring. Jeg er mest redd for SVs innflytelse. Vi vet at SV sannsynligvis vil ha reell makt på dette feltet hvis det blir regjeringsskiftet. De er tydelige i sin sak. Det vil ha en påvirkning på næringen fremover, sier hun.

– Jeg er også litt redd for at de påfører næringen noen symbolsaker som er ødeleggende for næringen, avslutter statsministeren.

EØS-forsvaret

Konferansens talere og tilhørere hadde også fått med seg EØS-debatten som også har foregått i Aftenbladet/E24. Avtalens forsvarstaler var mange.

– Nedgangen Storbritannia som følge av Brexit og pandemien bør være mer enn nok til å forstå at EØS-avtalen ikke må endres. Vi må ikke endre på markedstilgangen for norske bedrifter, sa statsministeren.

– Jeg elsker EØS-avtalen. Vi kan ikke sette den på spill, sa Almlid i NHO.

– Dette er ingen vinnersak for Senterpartiet. Det som gagner Europa gagner også Norge, slo Alfheim i Industri Energi fast til en applauderende sal.

