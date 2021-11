Kronen svekkes etter oljeprisfall og børsnedgang

Markant kronesvekkelse i morgentimene ga den dyreste dollaren på ett år.

BØRSURO OG OLJEPRISFALL er som regel negativt for kronekursen. Vis mer

Kronen faller mot både dollar og euro tirsdag morgen. På det verste kostet dollaren 9,11 kroner, som er det dyreste siden november i fjor.

En euro kostet på det meste 10,31 kroner, det høyeste på litt over to måneder.

Samtidig er det et betydelig oljeprisfall, dagen etter at oljen hadde hentet seg noe inn fra forrige ukes fall.

Rett etter klokken 08 koster et fat nordsjøolje 71,9 dollar, som er ned 2,2 prosent for dagen. Det er likevel en del høyere enn laveste notering på 70,45 dollar tidligere på morgenkvisten.

Oljeprisen har falt betydelig i takt med økende frykt for virusmutasjoner i det siste. Vis mer

Børsuro og oljeprisfall skremmer kronekjøpere

I Asia har børsene også snudd nedover i løpet av morgenen. Det skjer etter at Moderna-sjef Stéphane Barcel sa at vaksinen trolig vil være mindre effektiv mot omikron-varianten enn de tidligere.

– Det er ikke i noen verden hvor effektiviteten er på samme nivå som vi hadde med delta, sier han til Financial Times.

Børsuro og oljeprisfall har en tendens til å skremme investorer bort fra den relativt lille valutaen som norske kroner er.

Mens god gjeninnhenting i økonomien har gitt utsikter til ytterligere rentehevinger i Norge, har virusutviklingen igjen skapt usikkerhet. Økonomene tror imidlertid at rentehevingen fra dagens 0,25 prosent til 0,5 prosent som er varslet i desember, er spikret.

Norges Bank stoppet brått sine kronekjøp fra 19. november, noe som også kan ha bidratt til mindre medvind for kronekursen. I utgangen av oktober gjorde Norges Bank det kjent at det ville gjennomføre kronekjøp tilsvarende 700 millioner kroner daglig i november. Det var et kutt på én milliard fra måneden før.