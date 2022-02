Circle K melder om rekordhøye drivstoffpriser

Russisk invasjon bidrar til kraftig økning i prisene på bensin og diesel.

– Vi nådde i formiddag nye rekordnivåer på pumpeprisen på bensin og diesel mange steder i Norge, med priser over 22 kroner på bensin og 21 kroner på diesel, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K.

Ifølge Hansen er årsaken en meget kraftig økning i innkjøpsprisen på bensin og diesel, og på biodrivstoff, som følge av de siste dagers hendelser i Europa. Russlands invasjon av Ukraina betyr at det er krig i Europa. Det har bidratt til å øke energiprisene kraftig.

– Dette, i kombinasjon med høye avgifter, gir rekordhøye priser på bensin og diesel når de er på sitt høyeste slik de var i formiddag, sier Hansen i en e-post sendt til E24.

Oljeprisen bikket 100 dollar

For første gang siden 2014 gikk prisen på nordsjøoljen over grensen på 100 dollar natt til torsdag. Et fat av nordsjøoljen Brent handles til 99,28 dollar i spotmarkedet fredag ettermiddag, etter en nedgang på svake 0,18 prosent i løpet av dagen.

Det er et meget stramt drivstoffmarked i Europa nå, med lave lagre av bensin og diesel, og økt etterspørsel som presser prisene opp, sier Hansen.

– Økningen i innkjøpsprisen de siste dagene har vi aldri tidligere opplevd i Norge, sier han.

– Krevende for mange

Avgiftene utgjør så mye som omtrent 60 prosent av drivstoffprisen. Innkjøpsprisen, altså det Circle K må betale for drivstoffet i det internasjonale markedet, utgjør vel 30 prosent av prisen. De siste omtrent 10 prosentene går til å dekke kostnadene knyttet til selskapenes salg av drivstoff, ifølge selskapet.

– Vi skjønner godt at de høye drivstoffpriser er krevende for mange, ikke minst for de som er avhengig av bilen i det daglige. Og de er det mange av rundt om i Norge.

Innkjøpsprisen på drivstoff påvirkes av flere faktorer, ikke bare råoljepris, men også tilbud og etterspørsel etter drivstoff internasjonalt, i tillegg til valutakurs. Pumpeprisen på bensin og diesel påvirkes også av innkjøpsprisene på biodrivstoff, da dette blandes inn i bensinen og dieselen som selges i det norske markedet.

– Vi kommenterer ikke fremtidig prisutvikling, i og med at dette er strengt regulert i konkurranseloven, sier Hansen.