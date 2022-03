Amerikanske oljegiganter trekker seg ut av Russland

Det amerikanske oljeserviceselskapet Baker Hughes er siste navn på lista over selskaper som fryser aktiviteten i Russland som svar på invasjonen av Ukraina.

Et lokalt oljeraffineri i den russiske byen Omsk. Illustrasjonsfoto.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I en uttalelse sier Baker Hughes at selskapet stanser alle nye investeringer i Russland og «overholder gjeldende lover og sanksjoner» når det oppfyller gjeldende kontraktsmessige forpliktelser.

– Krisen i Ukraina er svært alvorlig, og vi støtter sterkt en diplomatisk løsning, sier styreleder og administrerende direktør Lorenzo Simonelli i Baker Hughes.

Opptil 5 prosent av selskapets omsetning stammer fra Russland, ifølge Forbes.

Baker Hughes har seks anlegg og om lag 2.000 ansatte i Norge.

Følger konkurrentene

Kunngjøringen kommer dagen etter at konkurrentene Halliburton og Schlumberger kunngjorde lignende tiltak.

Halliburton meldte fredag at det innstiller all framtidig aktivitet i Russland. Oljeservicegiganten sier den stanset leveransen av deler og produkter til Russland for flere uker siden.

Også Schlumberger har stanset investeringer og teknologiutvikling i Russland.

– Vi oppfordrer til at konflikten stanser og at tryggheten og sikkerheten i regionen gjenopprettes, sa Schlumberger-sjef Olivier Le Peuch i en uttalelse.

Begge selskapene opererer på norsk sokkel.

Equinor på vei ut

Mer enn 400 amerikanske og multinasjonale selskaper har trukket seg fra Russland, enten midlertidig eller for godt.

I energisektoren gjelder det blant annet giganter som britiske BP, nederlandsk-britiske Shell, amerikanske Exxon Mobil og norske Equinor.

Equinor kunngjorde mandag denne uken at de ikke vil inngå nye avtaler om handel med eller transport av russisk olje og oljeprodukter.

Selskapet har tidligere meldt at det har startet prosessen med å trekke seg ut av Russland.