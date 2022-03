For Aker Solutions er ikke karbonlagring lenger en fjern drøm

Ved Aker Solutions verft ble en undervannsmodul tirsdag vist fram som det første tunge symbolet på at karbonlagring i Nordsjøen ikke lenger bare er en fjern drøm – men bare to år unna.

Satellitt-modulen for karbonfangst som skal stå på havbunnen ruver bak Sverre Overå, direktør Northern Lights-prosjektet og Jan Ertesvåg, verftsdirektør hos Aker Solutions i Egersund. – Vi har hørt mye snakk om det grønne skiftet, men nå er dette noe som faktisk skjer, og det skjer langs kysten, sier Overå.

Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)

Jan Inge Haga (foto) (Stavanger Aftenblad)

Kontrakten Aker Solution har for Northern Lights er på rundt 1,3 milliarder kroner. Den inneholder konstruksjon og bygging av landanlegg for mottak av CO₂ i Øygarden nord for Bergen og undervannsarrangement hvor røret som transporterer CO₂ kobles til.