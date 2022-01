Oljeleverandør anklaget for å ha skadet flere dykkere

En erfaren elitedykker sa nei til over 600 000 kroner i månedslønn for å dykke for den norske oljeleverandøren DOF Subsea. – De visste ikke hva de drev med, fortalte dykkeren i retten.

Rekorddykkingen i Australia skjedde til 272 meter. Vis mer

Flere dykkere som ble skadet i dykket, har forklart i retten at det allerede i den første gruppen av dykkere ble varslet om høytrykksnervesyndrom. Likevel fortsatte arbeidsoperasjonen og hastigheten ble dekompresjonshastigheten skrudd ytterligere opp for den neste gruppen en uke senere.