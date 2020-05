6 milliarder mindre fra Petoro til Oljefondet i første kvartal

Statens oljeselskap regner med langt større fall ut over året.

Petoro-sjef Grethe Moen på Johan Sverdrup-feltet tidligere i år.

Petoro overførte i årets tre første måneder 27 milliarder kroner til Oljefondet. Det var en nedgang på 6 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor – et fall på 18 prosent.

En oljepris i fritt fall var hovedårsaken til at resultatet ble svakere. Petoro regner med at det skal bli betydelige verre ut over året.

– Koronapandemien har rammet store deler av verdensøkonomien

hardt. Pandemien har også påvirket olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro, i en pressemelding.

Frykter for leverandørene

I meldingen skriver Petoro at det er «svært usikkert i hvor lang tid dette vil påvirke markedet.»

Moen på at det er kort tid siden bransjen sist opplevde en stor krise. Derfor tror hun konsekvensene blir betydelige av det som snå skjer.

– Spesielt gjelder dette for leverandørindustrien, som på mange måter er ryggraden i olje- og gassindustrien i Norge da det er her de fleste arbeidsplassene i industrien er, uttaler Petoro-sjefen.